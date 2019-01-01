纳英戈兰否认转会传闻：离开国米会很奇怪

有传闻称纳英戈兰将随斯帕莱蒂离开国际米兰，但他已表示自己希望留队。

国际米兰球员纳英戈兰否认了关于他可能在仅仅一个赛季后就准备离开球队的报道，同时谈到了他对在新教练孔蒂手下工作的兴奋。

这位比利时国脚是蓝黑军团在2018-19赛季之前众多引人注目的签约之一，他从意甲对手罗马加盟。

国米本希望在如此大规模的招募之后，能在国内和欧洲层面上发起挑战，但最终未能如愿，球队早早被淘汰出欧冠，而在本赛季的最后一天，国米仅在联赛中排名第四，领先于竞争对手AC米兰。

主教练卢西亚诺·斯帕莱蒂选择在赛季结束后辞职，有报道称，像纳英戈兰这样的老部下可能会跟随他离开球队，为孔蒂的新签约提供资金。

但这位中场球员至少决心留在球队，带领球队朝着更好的方向前进。

“我不是在谈论转会市场，我已经在一支球队待了很多年，如果我在一个赛季后就离开国米，那将会很奇怪。”他向天空体育解释道：“我有一个三年的合同，所以我很冷静。国米是一家需要我的俱乐部，他们正在努力成长。我想和他们一起成长，让我们看看进展如何。我在哪里都很开心。”

国米得到了一位经验丰富的教练，此前孔蒂曾率领尤文图斯夺得意甲冠军，并在切尔西执教期间获得过一次英超冠军。

纳英戈兰期待着在这位新主帅下工作。他补充说：“在我的职业生涯中，我遇到过很多优秀的教练和优秀的人，但也有一些没那么有才华的人和不那么优秀的教练。我是一个想要赢球的人，所以俱乐部显然决定换教练来提高自己。管理层告诉了我孔蒂有多棒。”