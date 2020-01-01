纳瓦斯谈欧冠：巴黎圣日耳曼夺冠并非不可能的事

这位哥斯达黎加人相信这可能是法甲球队赢得欧冠冠军的机会。

根据门将纳瓦斯的说法，巴黎圣日耳曼队正在为赢得他们的第一个欧冠冠军而努力。

法甲冠军在过去的8个赛季中都进入了淘汰赛阶段，但可惜的是，他们最终都没能进入四分之一决赛。

比如在2017年，他们以6比5的总比分不低巴萨，又在2019年被曼联逆转翻盘。

其他球队

目前他们已经击败多特蒙德成功晋级到2020 -20赛季欧冠四分之一决赛，纳瓦斯认为巴黎圣日耳曼已经准备好挑战最终的冠军。

“我知道要拿到欧冠冠军很难，但并非不可能。所以我们已经准备好在这场比赛中战斗。”纳瓦斯告诉巴黎圣日尔曼官方网站。

“我知道我的队友们都非常积极，他们在家里做了很多工作，因为他们都知道这一赛事对球队、俱乐部和球迷的重要性。我们知道我们的责任。”

巴黎圣日耳曼自3月11日主场战胜多特蒙德的第二回合比赛以来就没有打过一场比赛。

由于新型冠状病毒的爆发，法甲联赛被取消，巴黎圣日耳曼获得了国内联赛冠军，这是他们在过去8个赛季中获得的第7个联赛冠军。

纳瓦斯承认，当球员们归队后，长期远离足球的生活可能会让他们变得生疏，但他也表示，自己也比以往任何事和睦都更加努力地训练，以使自己更强壮，避免受伤。

纳瓦斯说:“我们需要一些时间来加快我们的步伐，因为我们的身体状况都很好。”

“我们门将有特定的训练内容，我现在的身体条件很好，这可以帮助我尽快成为球门线上灵活的猫。”

“我经常跑步，我这段时间跑的比我一生中加起来跑的还多。保持身体健康很重要。所以我每天都会去跑步，我想等到比赛恢复，我们还会有一点期间来调整自己。只有照顾好自己的身体，才不会出现无意义的伤病。”

欧冠联赛可能会在8月中下旬恢复，具体日期可能是8月22日或23日。