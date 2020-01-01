纳格尔斯曼：RB莱比锡失去维尔纳就像拜仁失去了莱万

根据朱利安·内格尔斯曼的说法，失去蒂莫·维尔纳就好比离开拜仁慕尼黑的罗伯特·莱万多夫斯基。

朱利安·纳格尔斯曼坚持认为，有关蒂莫·维尔纳在RB莱比锡的未来将由他自己做出决定，并将失去这位明星前锋与罗伯特·莱万多夫斯基离开拜仁慕尼黑进行了比较。

一直有传言称维尔纳将在今夏离开RB莱比锡，此前媒体曾披露其合同中包含了一条6000万欧元的解约金条款。

拜仁和利物浦被认为对这位24岁的德国国脚最感兴趣，RB莱比锡前锋本赛季在代表俱乐部参加的所有比赛中已经打进了30球。

其他球队

纳格尔萨曼已经明确表示他想要留下维尔纳，但他也承认最终的决定权并不在他和俱乐部。RB莱比锡本赛季似乎已经准备好挑战德甲冠军，不过他们在冬歇期之后的状态有所下降。

这位霍芬海姆的前教练没有回避维尔纳的未来问题，他公开表示，如果自己的爱徒选择离开，他将损失惨重。

“当然，我会时不时地和他进行交流，不过近期我没和他讨论过转会这个话题。”

“他本赛季已经有了34个进球和助攻，我想如果是你，你肯定也会想留下他，他具备非凡的实力。”

“如果他下赛季离开，球队将会有很大的差别。就像莱万多夫斯基离开拜仁慕尼黑一样，没人回会为他的离开而喊“加油”，很明显他们会因此实力被削弱，对我们来说同样如此。”

“我们想留住他是完全正常的。他有一个在特定日期前的解约金条款——老实说，我不知道什么时候——如果有俱乐部出现，他也同意了，那他就会离开。”

尽管纳格尔萨曼想让维尔纳继续就在RB莱比锡，但他也承认自己并没有什么可以对他多说的了。

“不管怎样，我们对此都无能为力。他知道他在莱比锡拥有什么，也知道他对我意味着什么，当然，我也知道我能从他身上得到什么。”

“我向他展示了这一点——就像我对乌帕梅卡诺所做的一样——从一开始就让他踢每一场比赛，只要一切正常，他就可以踢绝大部分的比赛。”

“他得到了很多发展自己的机会。这是我的工作，我必须这么做。我不知道如果我每天都告诉他，这是否会对他更有帮助，我一直在试着用行动去做更多的事情。”

“一个球员必须感觉到他可以变得更好。如果他没有这种感觉，那我再怎么挽留也没什么用，这终究是他自己的生活，他的事业，他可以自己来决定。”

“我们去年已经讨论过这个问题，然后是一月份，现在又开始了。实际上，我基本上是一个知道自己要说什么的人，可以在任何事情上发表自己的意见。”

“但是在这个问题上，我也想不出什么新的东西可以对维尔纳说。所以我宁愿用行动来说服他，最终他必须知道自己想要什么。”