纳格尔斯曼解释为何莱比锡球衣广告各不相同

莱比锡球员在对阵热刺比赛中的球衣并不是同一款式的。

莱比锡主教练朱利安·纳格尔斯曼解释了球员们在战胜热刺的比赛中穿着不同球衣的原因。

周三，莱比锡在客场凭借着蒂莫·维尔纳在第58分钟的点球以1-0战胜热刺。

然而，球迷们发现球员们球衣的胸前广告各不相同，有些是白色的，有些是红色和黄色的，这引起了困惑。

其他球队

纳格尔斯曼在新闻发布会上说：“在从酒店出来的路上，在不同的盒子里的球衣并不完整。”

“不是在车上，所以才会有一点混乱。在第二回合这肯定会被解决好。我们会有合适的装备。”

纳格尔斯曼对他的球队的表现很满意，并认为他们在3月10日的主场比赛中会有更大的优势。

他说：“我认为比赛最后很棘手，因为我们没有打进第二个球。在比赛中，在90分钟内，上半场我们控制了比赛，除了贝尔温的一个机会。我们控球很好，上半场我们踢得很成熟。”

“我们真的应该在前五分钟取得领先。年轻的球队会变得缺乏耐心，认为你必须在欧冠第一回合客场进球，但他们不是那样的。他们更有耐心，在热刺的反击中防守很好。”

“我认为克洛斯特曼踢得很好，我认为球员们表现得很好。”

“在下半场，我们控制了比赛直到第75分钟。我们应该再进一球，有两三次很好的进攻。然后是很正常的。”

“托特纳姆热刺有拉梅拉，我们有点累了，最后我们进了一个球。这是令人兴奋的，我们付出了所有，彼得（古拉西）做出了几次漂亮的扑救，但都是在离球门25米的地方（的射门）。最后我们在角球中防守得很好。”

“在90分钟的比赛中，我们理应获胜——我们本可以赢得更多。”