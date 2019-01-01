纳格尔斯曼“表白”巴萨 并称哈兰德1月恐难到位

这位年轻主帅直截了当地表达了自己对于诺坎普的向往，同时他否认会在1月冬窗签下哈兰德。

32岁的纳格尔斯曼算得上是目前世界足坛最年轻且最高效的主帅之一。执教霍芬海姆的三年间，他将球队从保级区常客一路送上了半程冠军的王座。上赛季，霍芬海姆最终排在了德甲积分榜第9位。

如此出色的战绩也吸引了德甲新贵莱比锡红牛的注意。今年夏天，纳格尔斯曼成为了红牛的新帅。

来到莱比锡之后的他不负众望，凭借此前一波酣畅淋漓的五连胜，以及周六3-1战胜旧主霍芬海姆的胜利，目前球队已经领先于卫冕冠军拜仁，位列积分榜次席。

下周二，他们将迎来与里昂的欧冠关键战役。在此之前，纳格尔斯曼透露了自己的长期计划，其中就包括在未来成为巴萨教头。

莱比锡主帅告诉ZDF：“我之前已经说过很多次了，巴塞罗那是一座美丽的城市，而巴萨也是一家美丽的俱乐部。”

“但他们也并不是唯一具有吸引力的俱乐部。”

除此之外，纳格尔斯曼海透露他曾拒绝过来自威斯特法伦的邀请。多特在法夫尔的带领下，已经与领头羊门兴拉开了5分差距，并且在欧冠中的形势也十分危急。

纳格尔斯曼继续说道：“多特对我有兴趣，这是真的。在足球的世界里，时机和匹配程度都很关键，我和他们只是不适合，所以我没有去那里。”

“时机不对，但多特已经不想再等下去了。我当时还和霍芬海姆有约在身，并且合同中有一项条款，我必须要等到2019年才能离开球队。当条款条件满足时，多特蒙德已经没有位置了。”

“我和莱比锡进行了愉快的沟通。我感到这家俱乐部是真的想要我。”

同时针对从姐妹球队萨尔斯堡红牛签下前锋哈兰德的问题，纳格尔斯曼确认：“我当然会签下他。他是一位非常优秀的射手。他的身体素质超棒，出场也不错。他不仅具备破门的能力，同样也能够制造机会。”

“但很遗憾，我们没什么可以向外界宣布的。”

“但我不认为（莱比锡会在1月与哈兰德达成协议）。”

哈兰德的解约条款价格仅为17万英镑，他在本赛季的21次出场中已经打入28球。