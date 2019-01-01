纳格尔斯曼：莱比锡有能力向拜仁发起夺冠挑战

这位年轻的主教练希望在德国足球的顶级联赛中挑战目前的格局，但他知道巴伐利亚并不是唯一需要去战胜的球队。

莱比锡队新任主教练朱利安·纳格尔斯曼对球队在新赛季德甲开赛前的雄心壮志表示乐观。

现年32岁的纳格尔斯曼于今年6月上任，他将带领莱比锡队进入他们的第二个欧洲冠军联赛。上个赛季，莱比锡队在德国顶级联赛中排名第三。

俱乐部高层希望他能延续在前霍芬海姆取得的令人难以置信的成功，纳格尔斯曼对球队在国内比赛中的目标感到乐观。

在卡塞尔举行的国际教练大会上，他说:“我认为我们有能力挑战拜仁，但联赛里不只有拜仁。”

“今年有很多有趣的球队，有很多新的教练和变化。”

拜仁近年来一直统治着德甲，最近七次夺得了德甲冠军。

但是，在科瓦奇的球队在2月初战胜落后7分的多特蒙德夺得冠军之前，这种势头似乎在上个赛季就要结束了。

冠军之争一直持续到本赛季的最后一天，两支球队都取得了胜利，拜仁保持了微弱的两分领先优势。

纳格尔斯曼预计即将到来的赛季会更加开放，他补充说：“我相信这是很长一段时间以来德甲最平衡的赛季之一。

“重要的是我们都要有雄心壮志，这对每个人来说都是令人兴奋的。”

这位年轻的教练已经着手重塑他的新阵容，并且似乎要坚持自己对年轻一代的承诺，因为他希望在俱乐部留下自己的印记。

来自埃弗顿的21岁前锋阿德莫拉·卢克曼实际上是莱比锡到目前为止签下的四名永久球员中年龄最大的。

中场球员恩昆库(Christopher Nkunku)和沃尔夫(Hannes Wolf)分别是21岁和20岁，而巴西左后卫坎迪多(Luan Candido)只有18岁。

他们最后一个季前赛对手阿斯顿维拉，稍后还有对阵第二级别球队奥斯纳布吕克的杯赛——纳格尔斯曼希望在8月18日联赛揭幕战之前迅速与球队完成磨合。

他们的联赛揭幕赛将前往挑战德甲新军柏林联合。