纳格尔斯曼：如果你想当好教练 就得看利物浦比赛

32岁的德国人是德甲历史上最年轻的主教练，他从同胞身上获得了灵感。

朱利安·纳格尔斯曼希望能够效仿尤尔根·克洛普在利物浦的成功，他承认自己是克洛普的超级粉丝。

这位32岁的主教练在21场比赛后带领莱比锡在德甲排名第二，仅落后领头羊拜仁慕尼黑一分。

德国人表达了他对他的同胞和同行教练的钦佩，并希望莱比锡有和利物浦有同样的态度。

其他球队

“利物浦发展得很好，特别是在控球和多样性方面。”纳格尔斯曼告诉《独立报》。

“在克洛普执教的前两个赛季，更多的是反击和创造进攻时刻。这和我们现在在莱比锡所经历的过程是一样的，扩展到不仅仅依靠压迫和反击。”

“如果你想成为一个好教练，你必须看利物浦的比赛。他们所做的是令人难以置信的。”

“你可以从他们的表现中学到东西，但更重要的是，你可以从他们的心态中学到东西。”

纳格尔斯曼不仅想在场边向他的德国同胞学习，而且敦促他的球员从球场上的红军身上汲取灵感。

32岁的他补充道：“当你这么成功的时候，你领先后面的球队22分，这太疯狂了，但是你为了赢得比赛做得越来越多。”

“这是给球员，尤其是年轻球员的重要信息。他们应该向利物浦学习，永远保持饥饿，变得更好。即使你已经快拿到冠军了，也没关系，你还是要赢、赢、赢、赢。”

这位前途无量的主教练还表达了他对曼城的瓜迪奥拉的赞赏，瓜迪奥拉上赛季带领球队获得了另一个联赛冠军，领先克洛普的球队一分。

“我看了很多利物浦和曼城的比赛。”他补充道：“上个赛季，曼城有很大的灵活性，有很多方法来打开比赛和有趣的控球位置。观看瓜迪奥拉的球队总是让人着迷。”