纳拉：伊卡尔迪就想留在国米 已经拒绝其他合同

阿根廷前锋的妻子兼经纪人表示，他已经拒绝了一些极具诱惑的报价，不想为任何人踢球，除了国米。

伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达·纳拉表示，球员并不认为自己的国米生涯已经结束，并拒绝了其他俱乐部一些难以拒绝的报价。

这位阿根廷前锋在被排除在一线队之外后，一直被期待离开圣西罗。

尤文图斯、摩纳哥和那不勒斯都被认为对他们感兴趣，但在周一国米与莱切的意甲首场比赛之前，伊卡尔迪仍然是他们的球员。

这位前俱乐部队长已经得到了7号球衣——他之前的9号球衣已经被移交给了新签入的卢卡库——这一迹象表明他仍然可以留在俱乐部。

纳拉坚持认为伊卡迪不想为其他俱乐部效力，并且相信他能够赢得主教孔蒂的信任。

“我们在那不勒斯有很多朋友。这是真的，他对每一个不是国际米兰的目的地都说了不。”她说道”

“从夏天开始，每个人都知道他的选择，这对任何一支表现出兴趣的球队来说都是如此。在我看来，他最终会留在国米。”

“他不相信国米的生涯已经结束了。我不知道会发生什么，但我知道转会市场开放时他说的话。他始终如一。”

“世界上没有任何球员会拒绝这样的报价，但是他为了国米拒绝了。”

孔蒂因为伊卡尔迪在球队内部制造了“骚乱”而把他留在了大名单之外，预计也不会在周一使用这名前锋。

“我对每个人都很尊重，但我没有感到任何干扰，”教练说。“我们正在努力，我们非常清楚我们对球员采取了什么方法，但这并没有给我带来任何困扰。”

据说蓝黑军团仍然希望从曼联租借桑切斯，这笔交易将使伊卡尔迪在球队中的位置更加复杂。

自从在2018-19赛季最后一天以2-1击败恩波利后，伊卡尔迪就再也没有为俱乐部效力过。

上个赛季，他在各项赛事中出场37次，攻入17球。