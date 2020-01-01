纳尼：刚加盟曼联大佬总对我发火 我曾以为他们不喜欢我

这位前曼联球星透露了自己加盟曼联之处的故事，也回忆了自己与红魔队友们的欢乐时光。

纳尼透露了一些关于签约曼联所带来的压力，葡萄牙人透露他确信一些老球员在他在老特拉福德的头几年可能不是那么喜欢他。

这位攻击手现在在美国职业大联盟的奥兰多城踢球，他曾在2007年20岁的时候从里斯本竞技转会加盟了曼联。尽管当时的还是一位新人，但他的任务是和俱乐部的伟大球员们并肩作战，比如吉格斯、斯科尔斯和费迪南德。

事实上，红魔的前辈们对这名年轻球员的态度非常强硬，让他觉得自己是多余的，但最终他意识到，他的队友们只是在敦促他充分发挥自己的潜力，灌输一种胜利心态。

其他球队

“吉格斯、斯科尔斯和费迪南德对我来说非常重要，因为他们每次都在那里推动我前行，给我指导。我当时并不理解他们在做什么，我以为他们不喜欢我。”纳尼在接受曼联官方采访时表示。

“他们每次都会对我发火，因为事情进展得不顺利，但是他们在训练中看到我潜力很高，并且对我充满信心。两三年后，我逐渐意识到很多东西。倾听是一回事，但你必须努力做到他们所说的。”

在成为一名曼联球员后，纳尼对批评队友感到更加自在，就像一些俱乐部的伟大球员对他那样——这有时会导致他们在训练场上发生分歧。

然而，俱乐部的激烈竞争也有助于球员之间形成牢固的纽带，纳尼透露，在弗格森爵士的带领下，球队总是会充分利用庆祝的机会。

“就像我说的，我们出现过争执，我们在场上意见不一致，但这是我效力过的最强球队。”33岁的他继续说道。“那是我们一起战斗的时光，我们互相尊重彼此，我能会很享受这段一起的日子。”

“过去我们常常会举行一些庆祝活动，因为我们似乎从来没有休息过，我们的教练是一个非常苛刻的人。在圣诞节或某人的生日，或曼联基金会的晚会上，我们都会聚在一起，那是我们喝啤酒和唱歌的时间。”

“我还记得我们在圣诞节聚会中度过的美好时光，我记得斯科尔斯一边唱歌一边喝啤酒，然后我还得唱歌和即兴创作。”

“我觉得有时候我可以说唱一点，费迪南德给了我很大的压力。我是用英语写的，想象一下。我的英语糟透了!他们一直在笑，那样的时刻太让人难忘了。”