纳因戈兰犯下五宗罪 触高层逆鳞恐遭清洗

意大利媒体今天详细披露了纳因戈兰被禁赛的始末，马洛塔新官上任的第一把火，烧向了这位斯帕莱蒂的爱将。

根据意大利媒体《晚邮报》的消息，纳因戈兰已经因为违反国米内部纪律而遭到了无限期的停赛，而这其中的细节说出来不禁让人咋舌。

今天出版的《晚邮报》报道显示，纳因戈兰最少已经在训练中迟到了数次，在1-1战平切沃后第二天，他再一次迟到了半个小时，这让国米高层极为不满。

夏天加盟国米的纳因戈兰，一直因为纪律问题让国米上下非常头疼，此前他被拍到比赛日之前在夜店狂欢，却得到了斯帕莱蒂的谅解。

而他不健康的生活习惯，比如直播抽烟、喝酒的行为，也让国际米兰高层非常不爽，但此前他们对纳因戈兰的种种行为都没有做出过处罚，其中很大原因是因为斯帕莱蒂的维护。

上周纳因戈兰还在国米工作人员的陪同下报案，因为他是一次伪造支票套现事件的受害者，损失了15万欧元，但随机媒体也爆出，他是因为前往蒙特卡洛赌场游玩而被套取个人信息的。

抽烟、喝酒、泡吧、赌博、迟到，国米高层似乎很难容忍纳因戈兰如此肆无忌惮地走下去了……

《晚邮报》称，随着马洛塔掌舵国米，纳因戈兰这样的行径在从严治军的马洛塔看起来就是不能原谅的了，在他和斯帕莱蒂商量之后，决定对纳因戈兰的此番迟到事件进行无限期禁赛的处罚。

另外一些意大利媒体进一步猜测，纳因戈兰可能会因此事遭到清洗，不排除他在冬季转会市场上就被卖出的可能。