纳乔力撑伊斯科：他仍是皇马阵中的重要一员

这位西班牙国脚在索拉里的带领下一直挣扎着给人留下深刻的印象，但是他的队友坚持认为他仍然是球队的重要一环。

皇马后卫费尔南德斯确信，尽管最近几个月没有首发，伊斯科对俱乐部和教练索拉里来说仍然很重要。

到目前为止，伊斯科在皇马度过了一个艰难的赛季，他只在西甲首发过5次，所有这些都是在洛佩特吉10月底被解雇之前经历的。

自从索拉里取代了前西班牙主帅后，伊斯科通常只坐在替补席上，并被排除在11月欧冠联赛客场对阵罗马的比赛日阵容之外。

这名26岁的球员在周三西班牙国王杯0:1负于莱加内斯的比赛中得到了一个难得的首发机会——两回合总比分皇马3:1晋级四分之一决赛。

伊斯科的首发未能激励马德里，纳乔告诉他，当他有机会的时候，他需要发表声明。

“伊斯科对球队很重要。”纳乔在接受采访时说,“他是球队中最重要的球员之一，他必须继续努力。”

“教练支持他，因此当他上场时，他就必须有所作为。”

有人告诉纳乔，伊斯科在和拉加内斯的比赛中并没有表现得很犀利，但是这名后卫为他做了辩护。

“这很正常，他有几场比赛不是首发。”纳乔说，“我们都在同一阵容中，如果我们没有晋级，那将是一场灾难。”

卡塞米罗也对纳乔的评价做出了补充，他认为球队需要在最近的表现上有所提高，因为自从赛季中期回归以来，白衣军团只赢了五场比赛中的两场。

“我们是认真的，我们知道我们必须提高，俱乐部也需要提高。”巴西国脚说，“这是世界上最困难的联赛，随着表现的提高，我们将能看到赛季末会发生什么。”