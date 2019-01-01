纯粹实力 基恩乐见拉什福德恢复到最佳状态
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根据罗伊·基恩的说法，马库斯·拉什福德在赛季缓慢的开始后“回到了他的最佳状态”，并赞扬了曼联前锋在英格兰对阵科索沃的比赛时的表现。
周日，三狮军团以舒适的方式结束了他们的2020年欧洲杯预选赛，哈里·温克斯、哈里·凯恩、拉什福德和梅森·芒特帮助英格兰在客场4-0大胜科索沃。
拉什福德82分钟的进球可以说是本场比赛的最佳进球。
这位22岁的球员最近的一次进球在周五的温布利大球场以7-0战胜了黑山的进球的基础上锦上添花，完成了对他的国家令人印象深刻的一周。
基恩在赛后对拉什福德的表现表示很高兴，他坚持认为在老特拉福德经历了一段时间的考验后，他“纯粹的实力”又开始发挥了。
“太棒了，太棒了。”这位前曼联中场告诉ITV体育。
“多棒的进球。他恢复了最佳状态。这个球进的很别致，漂亮而简单。有人反对嘛？当然有，因为他们得到了很多机会，但那就是当晚的最佳进球。”
“一次可爱的进球得分。纯粹的实力。”
基恩继续建议拉斯福德，凯恩和斯特林应该成为明年夏天欧洲杯时索斯盖特的第一选择。
他补充道：“现在进攻的三名球员是斯特林、凯恩和拉什福德。”
“他们三个都是让你头疼的优秀球员。”
拉什福德在过去10次代表俱乐部和国家队出场的比赛中已经打进9球，这让那些在过去几个月里质疑他能力的批评家们哑口无言。
这位年轻前锋在12场英超联赛中为曼联贡献了6个进球和3次助攻，成为索尔斯克亚最可靠的进攻威胁。
周日，红魔将客场挑战谢菲尔德联队，届时拉什福德将重返赛场，他们需要一场胜利来弥补与前四位置的差距。
曼联将在四天后的欧罗巴联赛中与阿斯塔纳进行另一场客场比赛，之后他们将在老特拉福德迎来与阿斯顿维拉的十二月的首场比赛。