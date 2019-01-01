纯粹实力 基恩乐见拉什福德恢复到最佳状态

前红魔队长对这位状态良好的前锋在周末的三狮军团上的表现大加赞赏。

根据罗伊·基恩的说法，马库斯·拉什福德在赛季缓慢的开始后“回到了他的最佳状态”，并赞扬了曼联前锋在英格兰对阵科索沃的比赛时的表现。

周日，三狮军团以舒适的方式结束了他们的2020年欧洲杯预选赛，哈里·温克斯、哈里·凯恩、拉什福德和梅森·芒特帮助英格兰在客场4-0大胜科索沃。

拉什福德82分钟的进球可以说是本场比赛的最佳进球。

这位22岁的球员最近的一次进球在周五的温布利大球场以7-0战胜了黑山的进球的基础上锦上添花，完成了对他的国家令人印象深刻的一周。

基恩在赛后对拉什福德的表现表示很高兴，他坚持认为在老特拉福德经历了一段时间的考验后，他“纯粹的实力”又开始发挥了。

“太棒了，太棒了。”这位前曼联中场告诉ITV体育。

“多棒的进球。他恢复了最佳状态。这个球进的很别致，漂亮而简单。有人反对嘛？当然有，因为他们得到了很多机会，但那就是当晚的最佳进球。”

“一次可爱的进球得分。纯粹的实力。”

基恩继续建议拉斯福德，凯恩和斯特林应该成为明年夏天欧洲杯时索斯盖特的第一选择。

他补充道：“现在进攻的三名球员是斯特林、凯恩和拉什福德。”

“他们三个都是让你头疼的优秀球员。”

拉什福德在过去10次代表俱乐部和国家队出场的比赛中已经打进9球，这让那些在过去几个月里质疑他能力的批评家们哑口无言。

这位年轻前锋在12场英超联赛中为曼联贡献了6个进球和3次助攻，成为索尔斯克亚最可靠的进攻威胁。

周日，红魔将客场挑战谢菲尔德联队，届时拉什福德将重返赛场，他们需要一场胜利来弥补与前四位置的差距。

曼联将在四天后的欧罗巴联赛中与阿斯塔纳进行另一场客场比赛，之后他们将在老特拉福德迎来与阿斯顿维拉的十二月的首场比赛。