纯为抬价 德佬：我们也谈过卢卡库转会的可能性

这名红魔前锋已经和转会到意甲联系在一起，这名高管证实了和球员的经纪人进行了讨论。

那不勒斯主席德·劳伦提斯透露，他已经讨论了签下卢卡库的可能性，但是他把报价的谈论归结为提高曼联前锋身价的一个策略。

在上赛季下半段输给拉什福德后，这位比利时国脚在转会窗口的最后阶段似乎已经踏上了离开老特拉福德的路。

卢卡库在曼联的六场季前赛友谊赛中都没有出场，他之前曾说过转会到意甲是他的“梦想”，而国米和意大利冠军尤文图斯都想引进他。

但是国米没有就这名26岁的球员的转会费达成一致，而尤文签下这名球员的希望据说取决于保罗·迪巴拉是否同意作为球员加现金交易的一部分。

那不勒斯是最新一家与卢卡库联系在一起的俱乐部，意大利媒体周六报道称他们愿意提供现金加上前锋阿卡迪乌斯·米利克。

德·劳伦提斯证实他已经和卢卡库的经纪人谈过了，但是那不勒斯还没有为他提出报价。

“你知道为什么会有关于他的谣言吗?因为我和他的经纪人费德里科·帕斯托雷罗是好朋友，我经常在黎明时分醒来和他聊天。”他告诉意大利天空体育。

“我问他:‘你觉得卢卡库适合那不勒斯吗？他到底去不去尤文图斯？我们是这么说的，但后来我们知道，让经纪人觉得我们提出了报价是符合他们利益的，因为这样会抬高其他人的价格。”

“这就是为什么我更希望转会市场在赛季结束后的第二天开放，并在7月底关闭。”

那不勒斯错过了本周早些时候从里尔转会到阿森纳的目标佩佩，但是他们仍然在争夺罗德里格斯，洛萨诺和伊卡尔迪。

“除了詹姆斯、洛萨诺和伊卡尔迪，我们还在评估其他球员。”德劳伦蒂斯说。

“在谈判中，当每个人都知道有购买意愿时，他们都会努力达成最划算的交易。我们必须考虑到环境因素，因为签下一名球员意味着把他的家人也带过来。”

“那不勒斯是一座美丽的城市，但对于一个习惯了截然不同生活方式的人来说，来到这里可能是一种颠覆性的体验。球迷们没有意识到这一点。”