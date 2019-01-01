纪律处分 桑乔缺席比赛 法夫尔并不多加评论

英格兰球星缺席了周六的比赛，当被问及为什么没有选择他出场时，他的教练守口如瓶。

多特蒙德主教练法弗尔拒绝谈论桑乔在战胜德甲领头羊门兴格拉德巴赫的比赛中弃用桑乔一事。

多特蒙德让桑乔停赛，因为有报道说他本周在英格兰国家队的比赛后回俱乐部晚了。

法弗尔的多特蒙德在没有19岁的桑乔的情况下以1-0取胜，这要归功于马尔科·罗伊斯在第58分钟的进球。

当被问及与英超豪门曼联关系密切的桑乔时，法弗尔告诉记者：“我不会对此发表评论。这是一项纪律措施。”

“明天是新的一天。这就是我要说的全部。让这坚持保持在我们内部。”

桑乔在本赛季的德甲联赛中打进了3个球，贡献了5次助攻，但在10月5日对阵弗赖堡的比赛中，他只是替补出场。

这位英格兰人于2017年从曼城来到多特蒙德，上赛季他攻入12球，助攻14次，多特蒙德最终排名在拜仁慕尼黑后获得亚军。

多特蒙德的体育主管迈克尔·佐尔克说：“我们对俱乐部有责任，在这种情况下，对球队也有责任。”

“因此，这个决定别无选择。桑乔今天单独训练，我们希望他能在冠军联赛对阵国米的比赛中复出。”

“他只是在今天(星期六)被停赛。丧气哦啊是个好小伙子，但他很年轻，有机会出人头地。他可能会挑战自己的极限，所以我们决定今天不安排他上场。”

前多特蒙德助理海因里希最近在一些大事上支持桑丘，并承认俱乐部在可预见的未来将很难留住他。

海因里希说：“桑乔可以成为欧洲甚至世界上最好的球员之一。”

“把他留在多特蒙德并不容易。我们希望他能多踢一到两个赛季，但我们都知道，非常、非常有钱的大俱乐部希望他加入他们的球队。”

“他应该知道多特蒙德对年轻球员来说是一个很好的地方，可以让他们保持稳定的发挥，并在一个非常高的水平上发展。”

法弗尔的球队目前在德甲联赛中排名第四，但只比第一名蒙兴格拉德巴赫少一分。