纪录制造者桑乔！助多特再登顶盼拜仁出错掉队

在多赛一轮的情况下，桑乔梅开二度帮助大黄蜂重新回到德甲积分榜榜首。

昨晚的德甲比赛，英格兰小将桑乔在西格纳伊度纳公园梅开二度，帮助球队2-1击败美因茨，全取3分。

尽管上周末与拜仁的争冠大战中，多特0-5惨遭血洗丢掉了榜首位置。但由于卫冕冠军的比赛将在当地时间周日下午进行，目前大黄蜂暂时领跑联赛积分榜。

面对美因茨打入的两粒进球也使桑乔成为了德甲历史上打入11粒进球年龄最小的球员。赛后桑乔告诉德甲官网：“我们很高兴能够回到积分榜榜首。现在我们还要等等看明天的结果。”

“他们都是很优秀的球队，我肯定会收看他们的比赛。杜塞很难对付，所以我们将看看会发生什么。”

桑乔在上半场就帮助球队2-0取得领先，而美因茨直到第83分钟才打入一粒进球，但已无缘扳平比分。

桑乔继续说道：“上半场非常精彩，我们获得了两粒进球。下半场我们本应保持住我们上半场的风格。”

“我们应该在一周内都努力训练，更好地打出我们的风格。我认为在我们拿球的时候，我们太急于对球做些什么。但其实很多情况下，我们需要的是冷静和放松。”

“我不认为这是成熟度的问题。这是激情。当我们得球，我们需要的就是破门，让球迷们为之骄傲。我们必须为此努力。”