约翰逊强烈看好：杰拉德早晚会回到利物浦执教

格伦·约翰逊曾和安菲尔德的偶像球员一起为俱乐部和国家队效力，他相信那位偶像回到默西塞德郡只是时间问题。

杰拉德“总有一天会成为利物浦的主教练”，格伦·约翰逊说，现在的流浪者队主教练将在不久的将来回归他的根之所在。

红军传奇人物从家乡默西塞德的青年队成长起来后，在安菲尔德度过了17年的职业生涯。

杰拉德在2015年离开利物浦，然后在美国职业足球大联盟结束了标志性职业生涯后他进入了伊布罗克斯的管理层。

这名39岁的教练在格拉斯哥给人留下了深刻的印象，他与利物浦的关系依然紧密，在他的职业生涯中，他代表着一支如此杰出的球队，而当他执掌球队时，人们预计他将走一条与切尔西新主帅弗兰克·兰帕德相似的道路。

曾和杰拉德一起代表红军和英格兰出战的约翰逊告诉《每日星报》:“杰拉德总有一天会成为利物浦的主教练，或者至少肯定有一天会以某种方式参与其中。”

“很明显，史蒂夫已经离开了，他选择了和兰帕德一样的道路。”

“我相信他将来会回来的，我相信。”

“我不能给你们一个具体的时间，但我相信总有一天他会的。”

而如今，克洛普是利物浦的掌舵人。

德国人带领红军赢得了冠军联赛的荣誉，并让他们在2019- 2020赛季继续追逐英超冠军。

利物浦已经开始了一段完美的征途，但是周日他们将前往切尔西，这将是对利物浦实力的严峻考验。

约翰逊相信红军能够在斯坦福桥取得15连胜，在谈到他的两家老东家之间的会面时说:“说实话，我认为利物浦对他们来说太强大了。”

“我只是认为他们的强度，他们踢球的方式。”

“他们现在踢得很好，而切尔西就没那么好了。”

“不要误解我的意思，他们仍然是一支拥有一些顶级球员的顶级球队——利物浦对他们来说只是太强大了。”