约维奇：我加盟皇马绝不是偶然 我希望证明自己的实力

这位塞尔维亚前锋仍然决心证明他在银河战舰的价值，但是租借离队的大门将再次敞开。

卢卡-约维奇表示自己能加盟皇马绝不是偶然，他仍然完全相信自己的能力，但外租的大门已经再次敞开。

这位23岁的前锋在2018-19赛季为法兰克福打进27球，成为欧洲最受追捧的天才球员之一，最终皇马赢得了争夺战，将他签下。

但在西班牙，事情并没有按照计划发展，在约维奇登场的32场比赛中，他只打进了2球，而上个赛季他被租借回德国，也一直无法找到昔日状态。

他仍然希望能在皇马证明自己的实力，但目前他还没有和伯纳乌高层进行进一步的讨论，约维奇告诉Informer：“我还没有和新教练安切洛蒂谈过我的情况。”

“他已经开始新赛季准备工作了，而我在每个时刻都在竭尽全力，努力让自己为新赛季做好最好的准备。”

“我努力给人留下积极的印象，展示我最好的一面。”

“近年来发生了很多事情。”

“我相信我可以做得更好，但我希望最后一切都完美收场，我来到皇马不是偶然的。”

当初，皇马花费6000万欧元才签下了约维奇，但现在银河战舰仍在寻找锋线补强目标，消息称巴黎圣日耳曼的姆巴佩就是他们的目标。

就目前而言，本泽马依然是皇马的主力前锋，这位法国前锋在C罗离队后扛起了球队的进攻重任。

这也让约维奇的出场顺位处于一个较低位置，谈及自己的未来，他说道：“在一个好的联赛中得到上场机会，这些事情对我来说很重要。”

“在我离开球场这么长时间之后，考虑到我的年龄，如果有租借机会的话，我的首要任务是留在一家认可我的能力，并愿意让我成为首发球员的俱乐部。”