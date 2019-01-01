约维奇：姐姐战胜白血病鼓舞着我 想像她一样成为赢家

这位21岁的前锋透露，他的家人曾经历了一段艰难的时期。

皇家马德里前锋卢卡·约维奇说，看到姐姐战胜白血病后，他受到鼓舞，开始追逐成为一名成功足球运动员的梦想。

这位21岁的球员在加盟塞尔维亚豪门贝尔格莱德红星队之前，在一个叫巴塔尔的小镇上长大。在转会窗口期，他以7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)的价格转会皇家马德里之前，他曾效力本菲卡和法兰克福。

但这位塞尔维亚国脚透露，他的旅程并非一帆风顺，因为他的姐姐在十多年前被诊断出一种危及生命的疾病。

看到她在那场比赛中获胜只会鼓励约维奇在足球上全力以赴，因为他说他也想成为“赢家”。

“我不常提起这件事，但当我九、十岁的时候，我姐姐病得很重。这是我们一生中最重要的时刻。”他告诉《球员论坛报》：“医生发现她患有白血病，她在医院里进进出出很长一段时间。我妈妈不得不停止管理超市来照顾她。整整一年，我们的家庭分裂了。我和我的爸爸、爷爷住在一起，往返于贝尔格莱德红星训练班，而我的妈妈和我姐姐住在一起。那是一段非常艰难的时期。我印象最深的是比赛结束后从贝尔格莱德回到巴塔尔的那种感觉。一天，我爸爸在训练结束后送我回家的路上停下车来接我叔叔和表弟。起初我不知道发生了什么，但后来我意识到我们正在举行一个盛大的庆祝活动。

“我们回到家，我记得我妹妹戴着这顶纸帽子，就像那天是她的生日一样。他们告诉我们她已经痊愈了。知道她会好起来，那种感觉真是太棒了因为我们很长一段时间都很害怕。当我姐姐战胜了她的疾病，这给了我成功的动力。我想成为像她一样的赢家。”