约维奇基恩等 U21欧青赛中让人失望的那些人们

在意大利举行的U21欧青赛杯上有很多进球和精彩的比赛，但不可否认的是，一些球队、教练和球员都没有给人留下深刻的印象。

到目前为止，观看2019年U21欧青赛是一件令人高兴的事情。

从超过80000人观看东道主意大利的比赛到罗马尼亚传奇球星哈吉领导5000人支持者从切塞纳的中心球场到曼努奇球场观看自己国青队与英格兰比赛。这届赛事已经准确地抓住了公众的想象力。

在球场上也是一种享受，到目前为止，在18场比赛中攻入64球，平均每场3.6球。这确实是一届“美丽的比赛”的庆典。

然而，它也并非没有令人失望之处，甚至也不乏争议。

随着小组赛阶段的结束，够力足球选出了本届世界杯最大的遗憾。

莫伊塞·基恩

如果艾拉妮丝·莫莉塞特能够真正理解讽刺的话，她一定会非常享受莫伊塞·基恩参加U21岁青年队比赛结束时的情形。

就在意大利与比利时在雷吉欧艾米利亚(Reggio Emilia)的必胜之战前几个小时，莫伊塞·基恩在Instagram上发布了一段视频，视频中他唱了本吉与菲德乐队(Benji & Fede)的歌曲《Dove e Quando》:

“告诉我在哪里，什么时候，今晚我不会迟到，我再也没有愚蠢的借口了，甚至交通都不重要。”

在基恩和他的室友兼最好的朋友尼科洛·扎尼奥罗(Nicolo Zaniolo)参加意大利队的会议迟到后，这条微博很快就被删除了。

教练迪比亚吉奥对此做出回应，让基恩坐到了替补席上并将已经停赛的查尼奥罗完全排除在球队之外。24小时前，基恩称这是“我职业生涯中最重要的一场比赛”。基恩没有得到哪怕一分钟的比赛时间，即使意大利在比赛的最后时刻拼命地扩大他们的获胜优势，以扩大净胜球，进而提高他们晋级四强的机会。

毫无疑问，基恩应该是本届世界杯的明星之一。

他状态很好，上个赛季为尤文图斯打入7球，他也很有活力，在俱乐部只踢了664分钟。

在意大利首战战胜西班牙的比赛中，他只坚持了一个小时，在输给波兰的那场代价高昂的比赛中，他在替补席上 没能发挥作用。

不过，他确实是在场外让自己失望了。

正如迪比亚吉奥在埃米利亚赛后新闻发布会上极力指出的那样，这位20岁的球员并不是第一次违反球队规则。

他还很年轻，希望他能从这次不愉快的经历中吸取教训。

他肯定有足够的时间来考虑自己的行为，罗伯特·曼奇尼也将效仿U21教练的做法，把基恩排除在他的下一个2020年欧洲杯预选赛阵容之外。

目前还不清楚基恩何时何地再会穿上意大利球衣。

英格兰队

英格兰在意大利令人尴尬的首轮出局后，许多事情都指向了艾迪·布思罗伊德，但人们永远不能指责这位饱受批评的主教练缺乏诚信。

令人钦佩的是，他对记者的态度是开放和坦率的，从来没有失去过他的头脑，即使他周围的人都在失去他们的头脑，因为年轻的狮子们呜咽着离开了本届杯赛，没有赢得一场比赛。

然而，也许布思罗伊德对错误是诚实的。

一些持怀疑态度的英格兰媒体人士不相信这位英格兰主帅没有派上只是有轻微小伤在身的菲尔·福登——在第二比赛日对阵罗马尼亚必须获胜的比赛中，将他最好的球员排除在首发阵容之外。

在为自己的选择辩护时，他奇怪地声称，他需要对这名在上赛季的曼城只首发了11场比赛的19岁的球员的“上场时间进行管理”，因此他听任别人嘲笑他。。

当布思罗伊德公开承认亚伦·万-比斯萨卡——在1-2输给法国的比赛中打入了一个灾难性的乌龙球——因为即将加盟曼联而“转移中心”后被弃用时，人们也普遍表示怀疑。大家都觉得这位右后卫实际上是被他的教练当做了挡箭牌。

除此之外，他也未能解决英格兰漏洞诸多的后防线问题——三场比赛中丢了9个球。布斯也因为在10人应战时还保留着双中锋的战术以致球队无法获得球权以保证对法国队的压力而遭到诟病。

表面上看，布思罗伊德仍然处于强势地位，他在欧青赛开赛前刚刚签下了一份为期两年的新合同。此外，正如他很快指出的那样，几名合格的球员被国家队高级教练加雷斯·索斯盖特征召进了国家队，而他几乎不能为他的后卫犯下的一些令人沮丧的非被迫失误负责。

“当你看球员们犯错误时，这是无法解释的。”他在周一3-3战平克罗地亚后哀叹道。

然而，现在人们不禁要问，继续聘用这样一位做出了一系列令人困惑选择，却未能控制住球员令人担忧的过度自信和自满情绪的教练是否还有意义。要知道，这种情绪在场上和场下都很明显。

卢卡·约维奇

在6月4日签约皇马之前，卢卡·约维奇在Instagram上有大约47万粉丝。在撰写本文时，他的粉丝几乎是这个数字的三倍(130万)。

马德里球迷现在正饶有兴趣地关注着他的一举一动，这只会让这位射手对他的欧洲杯之旅更加失望。

诚然,塞尔维亚在意大利面前被暴露出了严重的深度问题,在输掉三场小组赛并只打唯一一粒点球进球后，该国传奇球员雷德·博格达诺维奇甚至呼吁球队中的每一位成员去到军队服役一年学习一些纪律性。

此外，值得记住的是，如果没有约维奇，他们不可能走到今天。在预选赛中，约维奇以7粒进球成为了国家队第一得分手。

“我没有发挥出我应有的水平，”他承认。“但几场比赛并不能抹杀我上赛季的表现。”

非常正确。但尽管如此，约维奇几乎没有提供任何证据，说明马德里为何选择在今年夏天支付7000万欧元，把他从法兰克福挖出来。

在意大利的两场比赛中，他一球未进，也没有助攻，一次过人成功也没有，仅有五次射门，其中只有一次命中目标。在任何时候，他都不像一个取代本泽马成为皇马9号门将的球员。

当然，可以合理地认为，在出场48次收获了27粒进球后的这个完美爆发的赛季之后和世界最大之一的俱乐部完成了签约，可能会让这位21岁的球员感到身心压力巨大。

在这种情况下，疲劳是一个完全合理的借口，根据一个糟糕的杯赛来判断一个球员的能力是错误的。

不过，这对在转会到伯纳乌称自己是“世界上最幸福的人”的约维奇来说并不是什么安慰。

这届欧青赛给他的许多新追随者留下了不好的第一印象，这将稍稍抑制他的热情。

路易吉·迪比亚吉奥

在宣布辞去意大利U21国青队主教练的决定时，路易吉·迪比亚吉奥坚称，他的球队未能在本国举办的欧洲杯上进入淘汰赛阶段并没有影响他离开的决定。

“无论如何，我都会离开，”他在周二上午告诉记者。“我不再觉得有百分之百的动力继续下去。

“也许只有很小的机会留下来，只是为了奥运会。”

“但是意甲和意乙的俱乐部以前都找过我。出于对意大利足协的尊重，我总是说不。”

“但由于这些年在这里的成长，我觉得自己已经为新的挑战做好了准备。”

然而，现在迪比亚吉奥的问题是，他的声誉已经被蓝衣军团令人震惊的过早淘汰所损害。许多的国家队球迷都很高兴看到他的卸任。

在迪比亚吉奥的辩解中，意大利在三场比赛中赢了两场后不幸出局，其中包括在揭幕战中3:1大胜西班牙。

然而，在某种程度上，这场胜利只是加深了人们对随后0-1负于实力有限的波兰的失望——最终意大利失去了进入半决赛的机会。

蓝衣军团战胜斗牛士的方式令人激动地表明，这是一支有天赋的球队，有热情的当地球迷支持，有能力赢得联赛冠军。

毕竟，迪比亚吉奥已经被蓝衣军团主帅曼奇尼允许挑选像莫伊塞·基恩、尼科罗·扎尼奥罗、尼科罗·巴雷拉和费德里科·切萨这样的大牌球星。

他在处理基恩和查尼罗的不守纪律方面的表现值得称赞，同时他也让切萨身发挥出了最好的一面，他可以说是小组赛阶段的最佳球员。

然而，这届杯赛的永恒记忆不会是这位佛罗伦萨边锋的精彩进球，也不会是他在左路的灼热跑动，而是迪比亚吉奥对波兰比赛的处理不当。

在博洛尼亚的那个晚上，他的战术大错特错，一次又一次的传中把球打进了一个满是高大波兰球员的罚球区。

这种幼稚的做法让他的球队输掉了比赛，也可能让他失去意甲甚至意乙球队的一份工作。

赛制

对于所谓的“饼干”(意为“饼干”的意大利足球术语，用来形容两支球队故意取得双赢的结果)来说，罗马尼亚对法国的比赛确实是一个“薄脆饼干”。

在这场两国都只需要一分就能确保晋级半决赛的比赛中，双方都没有一脚射门命中目标。就好像他们根本没有试着去假装努力一样。

考虑到如果罗马尼亚赢球或法国赢三球或更多，意大利将会取得晋级，东道主对这种互利的结果最为恼火。

然而，就连意大利球迷自己也承认，他们需要依赖其他地方的结果的下场只能是怪自己。

此外，在重要的国际比赛中，总是会有一个奇怪的机会会出现一场“饼干”。

在1982年西班牙世界杯,西德臭名昭著的1 - 0战胜奥地利——称为“希洪的耻辱”。结果看到在牺牲了阿尔及利亚的代价下，两队都获得了晋级下一轮的,这一结果促使当局改变规则,并确保同组的最后两场比赛同时启动。

然而，在同一天同时举行一场比赛对主办方来说简直就是噩梦，但这只会突显出赛制的愚蠢。

进入下一轮比赛的应该总是小组冠军或者前两名的球队。允许任何排名第三的球队从四支球队组成的小组中晋级淘汰赛，必然会产生可笑的结果。今年夏天的美洲杯和女足世界杯也证明了这一点。

但这并不是什么新鲜事。葡萄牙未能在小组赛中取得一场胜利，却赢得了2016年欧洲杯，这就是个糟糕的笑话。

最好的第三名球队形式本质上是在小组赛中给平庸的球队一个位置，并延长已经过度膨胀的比赛，从而稀释了足球的质量。

U21欧洲杯给现代国际赛事带来了一个反常的转折：参赛的只有12支球队，分成3组，每组4支，只有一支第二名球队能确保进入淘汰赛阶段。

这意味着意大利和丹麦都被淘汰了，尽管他们在各自的小组中获得了第二名，在三场比赛中赢了两场。

它只是强调了这样一个观点，即此类比赛的参赛人数应该很容易地控制在4支、8支或16支球队。

令人高兴的是，下一届U21岁欧青赛将于2021年在匈牙利和斯洛文尼亚举行，届时将有16支球队参赛。

不过，这对意大利和丹麦来说算不上什么安慰。