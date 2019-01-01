约维奇：在皇马的过渡不容易 已准备好听候差遣

塞尔维亚前锋说他已经准备好回应皇马的召唤，尽管他在白衣军团的开局令人失望。

卢卡·约维奇表示，他已经准备好在皇家马德里听候差遣，此前他在西班牙首都马德里的生活起步缓慢。

上赛季打入27粒进球的约维奇，在以7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)的身价从德甲球队法兰克福来到马德里后，仍在适应新环境。

季前赛的一次受伤让约维奇受到阻碍，而这位塞尔维亚国脚还没有为皇马进过球。尽管如此，在皇马客场2-2战平比利亚雷亚尔的比赛中，约维奇贡献了一次助攻。

其他球队

当被问及他在皇马的新赛季开始时，这位21岁的球员向记者承认，他的过渡很艰难，但他已经准备好在需要的时候站出来。

他说：“季前赛之后，情况当然正在好转。我受伤了，就是那张红牌让我不得不在对阵阿森纳的比赛中出场（指纳乔在国际冠军杯的红牌）。对于一名年轻球员来说，这并不容易，但我认为我以最好的方式处理了这件事，我已经准备好回应最大的要求。”

在塞尔维亚与葡萄牙的2020年欧洲杯资格赛之前，约维奇被问及到对方的球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

“据我所知，我们是11对11，我们不只是和罗纳尔多比赛。”约维奇说：“我们会为全队做准备，不仅仅是罗纳尔多。他当然是他们最好的球员，但是他们有很多更有趣的球员可以制造麻烦。为了取得积极的成果，必须尽可能地集中精力，严于律己。”