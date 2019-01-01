约维奇以7000万欧元身价加盟皇马 签约六年

塞尔维亚国脚约维奇与皇家马德里签下了长期合同，他从法兰克福以高价转会加盟。

皇家马德里已经从法兰克福签下了卢卡·约维奇，这名备受好评的前锋与银河战舰签下了6年的合同。

这位21岁的塞尔维亚国脚在2018-19赛季的欧洲足球联赛中脱颖而出，成为最受欢迎的天才球员之一。他在47场比赛中攻入27球，吸引了很多人的注意，皇马是向他投来赞赏目光的几支球队之一。

伯纳乌方面最终赢得了他的签字，约维奇与球队的合同将一直到2025年夏天。

西甲豪门在其官方网站上发表了一份简短声明：“皇家马德里和法兰克福俱乐部已经同意了球员卢卡·约维奇的转会，球员目前正在接受体检。在接下来的6个赛季里，这名球员将与俱乐部紧密联系在一起，直到2025年6月30日。”

在经历了2018-19赛季的低迷后，皇马预计将在今夏投入巨资。

据说，为了把约维奇收入囊中，他们支付了大约7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)。他们必须深入探讨才能达成交易，因为法兰克福最近才从本菲卡买断了这名前途无量的前锋。

尽管德国人对于无法阻止约维奇的离开感到失望，但他们还是获得了立竿见影的收益。法兰克福体育主管弗雷迪·博比奇说:“卢卡·约维奇的离开对我们来说是一个巨大的损失。他的爆发力和得分技巧已经名震欧洲，我们不仅从他过去两年的进球中受益。但对我们来说，很明显存在一个财务上的缺陷。对法兰克福来说，这是一个很好的和重要的转会。我们祝愿卢卡的未来一切顺利。他具备成就伟业的最佳条件。我们很自豪能一直支持他。”

在西班牙首都，约维奇将加入包括卡里姆·本泽马和马里亚诺·迪亚兹在内的攻击线。

他希望能够在西甲取得成功，齐达内的球队在2019- 2020赛季重返冠军之路上需要一些刺激。