约架梅西？卡瓦尼：确有其事 足球而已

卡瓦尼承认在在乌拉圭2-2战平阿根廷的友谊赛中，曾与对方前锋梅西发生了一些冲突。

这场比赛，乌拉圭在上半场由大巴黎前锋卡瓦尼先拔头筹。不过在此之前，乌拉圭中场贝西诺对梅西的犯规，就已经惹恼了阿根廷队长。

比赛第17分钟，卡瓦尼和梅西似乎出现了口角的情况，但摄像机并没能拍到双方的口型。根据阿根廷媒体Ole赛后披露，当时卡瓦尼向梅西挑衅：“你想打架吗？”而巴萨球星也毫无惧色，直接回应：“时间你挑。”

赛后被问到这次意外时，卡瓦尼承认双方的确发生了一些摩擦，但他否认了事情的严重性。

卡瓦尼告诉记者：“是的，这就是足球。这就是阿根廷和乌拉圭的比赛该有的样子，这就是足球。”

阿根廷在比赛中两度落后两度追平，梅西先是助攻阿圭罗将比分扳平至1-1，又在苏亚雷斯打入乌拉圭第二球后，在补时阶段点球破门，帮助潘帕斯雄鹰2-2战平对手。

双方握手言和意味着阿根廷对阵乌拉圭不败的纪录延续到四场。上一次乌拉圭战胜阿根廷还要追溯到2013年世界杯美洲区预选赛。当时也是卡瓦尼在比赛第49分钟打入的致胜进球，将比分改写为3-2，这一比分最终保持到了终场。

不过除了与梅西的冲突，卡瓦尼在俱乐部的未来也同样吸引外界关注。他与大巴黎的合同将在明年夏天到期，不远的将来他就可以以自由身离开王子公园。

前英格兰球星贝克汉姆的大联盟球队迈阿密热火，曾被认为对乌拉圭人很有兴趣，但得到卡瓦尼经纪人承认的接触，仍然是来自欧洲的球队。