约书亚·齐尔克泽：重燃拜仁冠军梦的18岁超级替补

在他的前两场德甲比赛中，他的每一个进球都为拜仁慕尼黑在2019年的最后两场比赛中带来了关键的胜利。

对任何球员来说，踏入欧洲最好的球队之一并立即产生影响都是困难的。对于一个只踢了四分钟成年足球的青少年来说，这就更难了。

没有人告诉过约书亚·齐尔克泽这个。

在冬歇期到来前的倒数第二场比赛中，拜仁慕尼黑与弗赖堡战至第90分钟比分还是1-1，临时主教练汉西·弗里克让齐尔克泽离开替补席，开始了他的联赛首秀。三天前刚刚在对云达不莱梅的比赛中上演帽子戏法的菲利佩·库蒂尼奥是齐尔克泽要替换的人。

“这不可能是真的！”一名明显愤怒的拜仁球迷惊呼道，他从记者席旁的座位上站了起来。“比分是1-1，我们在补时阶段将迎来一名业余球员。”

104秒后，齐尔克泽仅仅触球一次，愤怒变成了喜悦。

齐尔克泽在德甲的第一次触球，就将格纳布里的传球送入球网。格纳布里在伤停补时阶段又进了第三个球，但比赛结束后每个人嘴里只有一个名字。

快进到上周六，拜仁在主场安联球场难以打破沃尔夫斯堡顽强的防守。在没有进球的情况下，弗里克再次派上齐尔克泽，这次给了他7分钟的时间来制造影响。

他只需要2分钟。

这也是18岁的他在比赛中的第一次触球，球再次进入网窝，巴伐利亚人将在圣诞节为谁祝酒不言而喻。要拜仁在赛季中期落后领头羊莱比锡8分并没有不公平。但他们年轻的荷兰前锋保证他们的积分差距只有4分。

齐尔克泽自2017年以来一直效力于拜仁，拜仁在激烈的竞争中击败其他对手，从费耶诺德签下了这位天才少年。他在17岁以下青年队的第一个赛季，在16场比赛中打进15球并送出9次助攻，这种状态让他有机会在季前赛中出现在一线队。

他的第二年表现同样令人鼓舞，他在U19的14场比赛中打进12球，在拜仁慕尼黑二队的比赛中打进4球。然而，尽管他的天赋从未受到俱乐部内部人士的质疑，人们还是没有想到他会如此迅速地对一线队产生如此大的影响。

“他绝对是一种特殊的前锋类型，这在现代比赛中是不常见的。”在U19和齐尔克泽一起工作的塞巴斯蒂安·赫内斯在三月份告诉够力足球和SPOX：“他身材高大，体格健壮，但动作依然流畅有力。而且他双足都擅长，在一对一的情况下很强大。”

当被问及荷兰U19国脚在弗赖堡打进制胜球后的潜力时，拜仁体育主管哈桑·萨利哈米季奇表示同意赫内斯的看法，他告诉记者：“他是一个非常好的孩子，是我们学院最出色的天才之一。他个子很高，但控球能力很强，技术也很好。”

“通过与资深的职业球员一起训练，他学到了很多，并且一定会发展成为一个非常优秀的球员。”

大卫·阿拉巴是其中一名和齐尔克泽一起在训练场训练的球员。阿拉巴在拜仁经验丰富，参加过250场比赛。他的所见所闻给他留下了深刻的印象。

“约书亚从第一天起就很好地融入了球队，他学东西很快，而且他总是想学习。他得到了回报，这很好。”阿拉巴说：“他是一个很有潜力的男孩。他有一种不是每个人都有的天赋。但是光有天赋是不够的。他一定要更努力地工作。”

赫内斯也有同感，他补充道：“就像他这个年龄的所有天才一样，他仍然需要不断地完善自己。他必须知道，他还没有取得任何成就，永远不能满足。他的目标必须是尽可能做到最好。”

虽然这是一个很好的职业建议，但是齐尔克泽在享受假期的时候给了自己一个鼓励也是可以理解的。在童话之乡，齐尔克泽正忙着书写他自己几乎不相信的故事。