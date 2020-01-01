约书亚·金：若冬窗加盟曼联成事 这本是梦想成真

在无缘转会曼联后，这名挪威前锋终于开口表态。

伯恩茅斯前锋约书亚·金承认，如果他能在1月31日转会曼联，那将是他的“梦想成真”。

金在2009年进入曼联一线队之前，一直在青年队中成长，但后来未能成为一线队的主力。

这名挪威国脚在伯恩茅斯已经成为埃迪·豪首发阵容中最重要的球员之一。

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金的2019- 2020赛季因伤病而中断，但曼联表示希望在冬季转会窗截止重新签下这名前锋，因为他们想为马库斯·拉什福德找到替补。拉什福德因背部应力性骨折一直缺阵到4月份。

索尔斯克亚在执教曼联预备队时曾与金共事，并渴望在老特拉福德与同胞重聚，但据报道伯恩茅斯拒绝了2000万英镑的报价。

金最终打破了对转会失败的沉默，他告诉挪威电视台TV 2：“我还没有完全的答案。我得注意我说的话。我有些相信它会发生。考虑到我16岁时为了实现我的梦想来到英格兰，并希望在曼联实现这个目标，这对我来说有点敏感。”

“它没有（发生），然后我做出了选择，离开了。当你听说你已经和曼联联系在一起，并且有了报价，那么你16岁时的感觉就会回到你的身边。但为什么没有发生，我不知道。”

金还透露，如果能回到曼彻斯特实现他毕生的梦想，他会非常高兴，但他现在渴望把这件事抛在脑后，继续把他的一切都献给伯恩茅斯。

“我是一个伯恩茅斯的球员，我真的很享受这里。但这是一个梦想成真，我不会说谎。”他补充说：“但是这并没有发生，只要我还在这个俱乐部，我就会把一切都献给伯恩茅斯。教练（埃迪·豪）在那些日子里对我非常好，对我帮助很大。”

“我尊重他在这小插曲里对我的态度。所以我必须继续努力帮助俱乐部摆脱目前的困境。”