红龙生死战 吉格斯期待贝尔拉姆塞珠联璧合

威尔士主帅渴望将他国家两位最大的球星能在关键的比赛中同时在场。

瑞恩·吉格斯希望在威尔士对阵匈牙利的2020年欧锦赛预选赛最后一轮中同时首发加雷斯·贝尔和阿隆·拉姆塞。

在整个预选赛期间，这两名球员还没有试过同时在场，但他对周二在卡迪夫对阵匈牙利的比赛表示乐观。

“我们仍然需要评估他们，”他在赛后的新闻发布会上说：“我很早就换下了加雷斯，给了阿隆一些时间，这对他很有帮助。当阿隆上场时，他展示了他的能力，但这是一个快速的转变。加雷斯有些不适，这是可以理解的，但我希望我能在周二的时候选择首发。”

如果威尔士在最后一轮击败匈牙利，足以让吉格斯的球员自动获得2020年欧洲杯的参赛资格。

吉格斯说：“我们已经连续四场有好表现，这是我们在夏季两场艰难的比赛后所需要的。我们需要坚强，我们一直都是。我对我们送出的角球数量不满意，但他们从来没有真正威胁过我们，我们本可以打进更多的球。”

客场2-0击败这是威尔士自2018年10月以来的第一场客场胜利，吉格斯补充道：“我们的一些表现非常出色。

“自从主场对阿塞拜疆的比赛后，我们进步了。我们遇到了一些给我们制造困难的球队，但总体上表现有所改善。我们开始获得一些动力，这在国际足球中并不容易。小伙子们来到训练营时信心十足。不管谁上场，他们都有贡献。这不是一个容易来的地方，所以这是我们最好的表现之一。”