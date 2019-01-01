红龙生死战 吉格斯期待贝尔拉姆塞珠联璧合
评论()
瑞恩·吉格斯希望在威尔士对阵匈牙利的2020年欧锦赛预选赛最后一轮中同时首发加雷斯·贝尔和阿隆·拉姆塞。
在整个预选赛期间，这两名球员还没有试过同时在场，但他对周二在卡迪夫对阵匈牙利的比赛表示乐观。
“我们仍然需要评估他们，”他在赛后的新闻发布会上说：“我很早就换下了加雷斯，给了阿隆一些时间，这对他很有帮助。当阿隆上场时，他展示了他的能力，但这是一个快速的转变。加雷斯有些不适，这是可以理解的，但我希望我能在周二的时候选择首发。”
如果威尔士在最后一轮击败匈牙利，足以让吉格斯的球员自动获得2020年欧洲杯的参赛资格。
吉格斯说：“我们已经连续四场有好表现，这是我们在夏季两场艰难的比赛后所需要的。我们需要坚强，我们一直都是。我对我们送出的角球数量不满意，但他们从来没有真正威胁过我们，我们本可以打进更多的球。”
客场2-0击败这是威尔士自2018年10月以来的第一场客场胜利，吉格斯补充道：“我们的一些表现非常出色。
“自从主场对阿塞拜疆的比赛后，我们进步了。我们遇到了一些给我们制造困难的球队，但总体上表现有所改善。我们开始获得一些动力，这在国际足球中并不容易。小伙子们来到训练营时信心十足。不管谁上场，他们都有贡献。这不是一个容易来的地方，所以这是我们最好的表现之一。”