红魔青训闪耀 终结切尔西青年足总杯五年统治

尽管曼联一线队经历了阴云密布的一周，然而红魔U18小将们却在青年足总杯第三轮中4比3击败实力强劲的切尔西U18，终结了对方对青年足总杯长达五年的绝对统治。

北京时间12月18日凌晨，英格兰青年足总杯第三轮的一场焦点对决在曼联青训学院主场Leigh Sports Village进行，17岁红魔小将梅森-格林伍德完成进球帽子戏法，帮助曼联U18主场4比3击败切尔西U18。

蓝军小将们止步本赛季青年足总杯第三轮，也意味着这一锦标的冠军将在2013年以后第一次迎来新主人。

曼联俱乐部在历史上共获得10次青年足总杯冠军，然而他们最近一次获得青年足总杯还是2011年，当时球队中的明星球员有博格巴和林加德。切尔西则在最近五年里垄断了青年足总杯，此次被提前淘汰出局也让他们的青年足总杯冠军暂时停留在9座。

17岁的格林伍德被认为是最有希望跻身曼联一线队的天才球员之一，本场比赛仅开始7分钟，他就打入了首开纪录的进球。

曼联一线队在上周前往西班牙在欧冠小组赛最后一轮中对阵瓦伦西亚，格林伍德进入了随行大名单。

帮助曼联打入第三粒进球的是前切尔西青训学院小将伯纳德，不过他随后被裁判出示本场比赛的第二张黄牌，被红牌罚下。

下半场开始不久，格林伍德就冷静打入了球队的第四粒进球，这也是他本赛季参加的第19场比赛以来的第22粒进球。

曼联小将们最后10人作战，尽管切尔西方面一度将比分缩小到1球差距，但曼联U18最终顶住了压力，成功晋级青年足总杯的第四轮。