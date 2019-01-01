红魔血统有望回归 维迪奇考虑执教曼联U23

前曼联后卫维迪奇的祖国塞尔维亚的消息称，维迪奇可能会以U23教练的身份重返俱乐部。

维迪奇于2016年1月退役，这是他在国际米兰的第二个赛季，在老特拉福德度过了充满价值的9年之后，他在梅阿查结束了职业生涯。

这位中卫被广泛誉为弗格森爵士时代最出色的签约球员之一，他在效力曼联期间赢得了5次英超冠军和2008年的欧冠冠军。

那段时间的头一年半是作为索尔斯克亚的队友度过的，索尔斯克亚现在正寻求在他执教的第一个完整赛季中留下自己的印记，他在上赛季中期取代了穆里尼奥。

关于曼联这个角色的报道最初来自塞尔维亚记者Nebojsa Markovic，他在推特上说维迪奇的密友兼伴郎内纳德·拉拉托维奇告诉了他这个提议。

拉拉托维奇说:“维迪奇住在米兰，他目前正在考虑执教，但他还不确定。他已经被邀请管理曼联B队。我对他说：‘如果你想做这件事，这是一个理想的机会——回到英格兰，明天你将接管曼联，你在那里有一个非凡的名声，我认为这对你来说是一个正确的决定。’但是他还没有决定。我支持他成为曼联的教练，因为他将来有机会接管一线队。”

曼联的二线队自从5月份以来就没有主教练了，因为里奇·斯布拉吉亚在红魔在英超预备队第二级别联赛中排名第六之后就离开了他的位置。