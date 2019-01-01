红魔蓝军请注意 卡瓦尼有意离开巴黎

英超豪门曼联和切尔西已经进入红色警戒状态，巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼渴望转会到英格兰。

32岁的卡瓦尼自2013年以来一直是巴黎圣日耳曼引以为傲的进攻焦点，在他六年的效力生涯中获得了17座奖杯。

乌拉圭国脚与巴黎圣日耳曼的合同将于明年夏天到期，据意大利媒体Calciomeracto报道，曼联和切尔西都渴望得到他。

他们报道说切尔西在去年1月就可能转会到斯坦福桥一事与卡瓦尼的经纪人进行了接触，但最终没有达成协议。

当然，切尔西已经被禁止转会，这意味着他们今年夏天或冬天都不能购买任何球员。然而，他们正在对禁令提出上诉，并等待结果。

与此同时，据了解，曼联将在今年夏天进行一次大规模的调整，以求在下个赛季获得联赛冠军。索尔斯克亚预计将会清理一大批球员，这样球队就有足够的空间和预算来引进一些顶级球员。

卡瓦尼将会给曼联带来更多的经验，尤其是卢卡库在老特拉福德的未来，就像伊布拉希莫维奇在2016年从巴黎转会到曼彻斯特时所做的那样。

卡瓦尼已经在法国、意大利和乌拉圭踢过球，他坚持要转会到英超。

一个多星期前，在接受Canal+采访时，这位前锋打开了离开巴黎的大门。

“这个赛季发生了很多事情。每年都不一样，”卡瓦尼说：“最重要的是能够让我们的团队团结在一起。我的未来?我有个合同。一年。你想要什么?我很好，很平静，对生活和球迷很满意。但在足球领域，你永远不会知道会发生什么。”