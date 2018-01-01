红魔精神回归 马蒂奇：曼联不接受平局和输球

在索尔斯克亚的带领下，红魔重新找回了他们的活力，现在俱乐部正试图纠正穆里尼奥时期犯下的错误。

马蒂奇很高兴看到曼联重新回到取胜的常态，这位中场球员承认俱乐部“不接受平局或输掉一场比赛”。

在穆里尼奥的统治接近尾声的时候，红魔们已经痛苦地慢慢接受球队的积分越来越少。

葡萄牙人在过去六场英超联赛中只取得了一场胜利，使得曼联跌出了积分榜前四名。

索尔斯克亚接管红魔后为球队带来了时来运转的逆转，他在主教练任期之初的连续成功开启了一个梦想。

在5:1大胜加迪夫之后，曼联又以以3:1击败了哈德斯菲尔德，曼联重新发现了他们的火花，努力实现他们所期望的结果。

塞尔维亚国脚在帮助曼联在老特拉福德取得胜利后告诉《BBC体育》：“加迪夫之后，我们获得了更多的信心。在我们主场获胜很重要，能给我们的支持者带来笑容。”

“我们犯了一些错误。我们需要看到球队能做得更好。当你赢得比赛时，这是一个完全不同的氛围。”

“这个俱乐部不接受平局或输掉一场比赛。这是我们赢得下一场比赛的方式。”

在节礼日上，马蒂奇带领曼联取得了另一个可喜的三分。

他为球队的首开记录是自三月份以来他在红魔的第一个进球，这名30岁的球员是在索尔斯克亚的带领下开始新生活的几名球员之一。

他补充道：“尽早进球总是很重要的。在那之后，我们有更多的空间可以组织起进攻。”

“我对取得进球感到很高兴。”

曼联将在周日主场对阵伯恩茅斯，他们还有8分的差距需要弥补，才能拿到欧冠联赛的席位。