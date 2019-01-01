红魔第一天才射手 格林伍德被赞超过俩首发前锋

这位挪威籍主帅坚信，格林伍德相较于其他顺位更靠前的球员，有明显的先天优势。

在今夏卖掉了比利时前锋卢卡库之后，红魔只剩下一批年轻球员撑起攻击线，格林伍德就是其中之一。

这位17岁的英格兰小将在2018年才与曼联签下了职业生涯的第一份协议，但在季前赛，他已经为球队打入了3粒进球，这也为他赢得了索尔斯克亚阵容中的一席之地。

但在此前与切尔西的比赛中，索帅还是选择了马夏尔和拉什福德作为首发，后者更是梅开二度帮助球队4-0大胜兰帕德所带领的蓝军。

格林伍德在那场比赛中获得了最后一个换人名额，但在周一与狼队的比赛中，他被认为仍将继续坐在替补席上。

索尔斯克亚在赛前被问到关于射手天赋的问题时，他告诉MUTV：“天生的射手？是的，他们（马夏尔，拉什福德）都还有很长的路要走，因为格林伍德比他们俩都更具备射手天赋。”

同时这位红魔主帅也解释了为什么希望在新赛季对锋线进行轮换的原因：“马夏尔在范加尔麾下就在踢9号位，过去几年他也在左路活动。我认为他和拉什福德都有能力出任这些位置。”

“有时候，如果拉什福德打的是中路，马夏尔就打左路，或者詹姆斯会在左路，或者他们中的某一人会转移到右路。”

“拉什福德和马夏尔都能把球吊进球门上角。我希望他们都能轻松取得进球，一定破门都要十分艰难，需要的只是一些跑动。（对切尔西）我们打出了出色的防反，马夏尔的跑动完成得很棒。”

“我认为或许他觉得他应该获得第一脚传球，本来应该是林加德的球，但被他停住了。但后来他还是回到了自己的位置上，即使他完成了一个错误的配合，但如果他可以赛季内再打入5粒这样的进球，他们都能的话，那就是10粒进球了。”