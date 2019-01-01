红魔昔日失意人：我当年被小罗骗了去曼联

这位世界杯冠军说他是在被欺骗的情况下加盟红魔的，利兹联也很想签下他。

在曼联表现欠佳的前中场球员克莱伯森透露，他是被罗纳尔迪尼奥骗到老特拉福德的。

现年40岁的克莱伯森在2003年从巴拉纳竞技转会到老特拉福德时被认为是世界足球的新星，但他在弗格森爵士手下只出场了20次，几年后转会到贝西克塔斯。

他也有机会加盟利兹联，当时利兹联在英超联赛中还处于前列位置，但当时效力于巴黎圣日耳曼的巴西队友罗纳尔迪尼奥的影响让他选择了红魔。

“有两家俱乐部对我感兴趣：曼联和利兹联。”他告诉《442》：“这是一个简单的选择，但也有一个有趣的故事。”

“当曼联对我的兴趣得到证实时，我正在法国参加国际足联联合会杯。我记得很清楚：我和罗纳尔迪尼奥以及他的兄弟兼经纪人阿西斯在一起。小罗说：‘他们想签下我们俩。’我说：‘好吧，我们一起去吧！’”

“我很高兴他能和我一起来。我回到了巴西，继续和曼联谈判，但是罗纳尔迪尼奥愚弄了我，在温暖的天气里去了巴塞罗那踢球！他把我送到曼彻斯特。”

“这是我们之间的一个玩笑，直到今天。他知道他欠我一个人情。”

克莱柏森在欧洲没有待多久。在回到家乡之前，他在土耳其待了两年，之后他为弗拉门戈效力，在那里他赢得了国内联赛冠军，然后在巴伊亚，他被租借回了巴拉纳竞技。

尽管他在老特拉福德的名声不佳，但他仍然代表巴西国家队出场32次，并且是2002年世界杯冠军队的一员。

他现在是美国职业足球大联盟费城联合的青训教练。