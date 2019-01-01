红魔旧将亲自招募 盼桑乔萨乌尔加盟曼联

前红魔中场迫切希望可以早日看到桑乔和萨乌尔登陆老特拉福德。

索尔斯克亚的球队在本赛季17轮过后，目前仅排名第6位，距离前四还有4分差距。

这支年轻的红魔一直被外界质疑，是因为阵容深度不够而导致了战绩的起伏。所以接下来的冬窗对于索尔斯克亚来说就显得有尤为重要。而一些优质目标已经与红魔紧密联系在了一起。

根据够力足球的消息，曼联希望能够签下多特新星桑乔以及萨尔斯堡红牛前锋哈兰德。尽管目前看来，红魔在追求哈兰德的过程中，处于相对落后的地位。

2003到2005年间效力老特拉福德的克莱伯森相信，如果桑乔真的能够来到红魔和拉什福德搭档前场，挪威人的球队将迎来巨大的提升。

克莱伯森告诉 Bet New Jersey：“据说这笔交易要花很多钱（1亿英镑），但他能够给球队带来巨大的影响力，他能够很大程度上帮助球队提升实力。”

“他真的是一名很出色的球员。现在很多球员都希望来到曼联，来踢攻势足球，来给这支球队带来积极的影响，想想看如果你可以得到桑乔，再加上格林伍德，詹姆斯和拉什福德。”

“索尔斯克亚带着这些年轻球员们做得很好，所以我希望他能够有机会继续下去。”

马竞中场萨乌尔也被认为已经上了曼联的冬窗引援计划表。鉴于博格巴可能会在明年离队，红魔需要一位新援来填补法国人留下的空缺。

克莱伯森也很乐意看到西班牙人登陆英超，以加强曼联在右路的攻击力。

前巴西国脚继续说道：“我喜欢看到关于萨乌尔的猜测。他也是一名顶级球员，并且只有25岁，正是来曼联，来一家豪门的最好的年纪。”

“他很有天赋，充满活力，和英超现用的球员有很大不同。”

“他的传球和跑动更偏向于技术流，他知道该如何快速地将防守转化为进攻。作为一名B2B中场，他在曼联能够很好地适应角色，为球队带来他们所需的稳定性。”

“他或许还可以为球队中场右路提供更多帮助，因为如果你看了曼联的比赛，他们的很多机会都是来自左路。”

克莱伯森还对曼联本赛季的争四前景做出了预测，他补充道：“如果曼联可以继续良好的发挥，那么他们将能够与热刺竞争，这样他们就有很大机会确保一个前四席位。”

“但关键是稳定，他们不需要关注其他球队，他们要关注的只有他们自己。”

“曼联是那种会被认为应该去争冠的球队，但现在这已经完全没可能了，所以能进入前四就算取得成功了。”