红魔救星获得另类支持？正牌东家叫他别回了！
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从球员时代就深受红魔球迷喜爱的索尔斯克亚，在穆里尼奥被解雇之后，从莫尔德俱乐部租借回归老特拉福德，出任临时主帅。
他的到来重新激活了深陷困境的红魔，一众此前在穆帅手下表现低迷的球员纷纷找回状态，他上任后，曼联8胜1平未尝败绩。
莫尔德已经同意在余下的半个赛季中仍然把他们的主帅留在英格兰，不过索尔斯克亚开玩笑地表示，自己的东家并不期待自己的回归。
红魔主帅说道：“当我告诉（莫尔德）老板说曼联向我发出了邀请，而他也清楚这是我的梦想，他告诉我，去吧，好好享受，但求求你别回来了！”
“两边的老板都为我送上了祝福，因为他们都知道这是我一直渴望实现的梦想。”
“得到他们的支持真是太棒了。如果我回到莫尔德，我也会尽全力帮助他们，但这也得取决于我什么时候回去。”
“目前为止一切都很美好。希望我能够尽管见到我的家人，这是这份工作唯一遗憾的地方。”
而对于俱乐部在这个冬窗的转会操作，索尔斯克亚表示：“我必须熟悉球员，了解他们具备什么样的潜能，弄清他们能够发挥到什么程度，以及我们能够把谁放进球队的建设中。所以我肯定会把我的想法告诉俱乐部。”
“而如果俱乐部在转会窗有目标球员，那么他们也会与我商量。”
本周日，曼联将客场挑战上一轮刚刚逼平领头羊利物浦的莱斯特城。