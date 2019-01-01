红魔救星获得另类支持？正牌东家叫他别回了！

索尔斯克亚在成为红魔主帅后至今未尝败绩，他这份蒸蒸日上的事业也得益于了将他租借到红魔救火的莫尔德俱乐部的支持。

从球员时代就深受红魔球迷喜爱的索尔斯克亚，在穆里尼奥被解雇之后，从莫尔德俱乐部租借回归老特拉福德，出任临时主帅。

他的到来重新激活了深陷困境的红魔，一众此前在穆帅手下表现低迷的球员纷纷找回状态，他上任后，曼联8胜1平未尝败绩。

莫尔德已经同意在余下的半个赛季中仍然把他们的主帅留在英格兰，不过索尔斯克亚开玩笑地表示，自己的东家并不期待自己的回归。

红魔主帅说道：“当我告诉（莫尔德）老板说曼联向我发出了邀请，而他也清楚这是我的梦想，他告诉我，去吧，好好享受，但求求你别回来了！”

“两边的老板都为我送上了祝福，因为他们都知道这是我一直渴望实现的梦想。”

“得到他们的支持真是太棒了。如果我回到莫尔德，我也会尽全力帮助他们，但这也得取决于我什么时候回去。”

“目前为止一切都很美好。希望我能够尽管见到我的家人，这是这份工作唯一遗憾的地方。”

而对于俱乐部在这个冬窗的转会操作，索尔斯克亚表示：“我必须熟悉球员，了解他们具备什么样的潜能，弄清他们能够发挥到什么程度，以及我们能够把谁放进球队的建设中。所以我肯定会把我的想法告诉俱乐部。”

“而如果俱乐部在转会窗有目标球员，那么他们也会与我商量。”

本周日，曼联将客场挑战上一轮刚刚逼平领头羊利物浦的莱斯特城。