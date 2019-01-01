红魔弃将盼与罗马再捧欧联：不排除永久转会

这位老特拉福德的弃儿对于长留意甲表示出了浓厚兴趣，前提是租借期间一切顺利的话。

为了寻求稳定的比赛时间，赛季初甚至无缘红魔球队合影斯莫林不得不前往意大利首都，租借效力意甲豪门罗马。

不过，马奎尔的加盟似乎进一步压缩了斯莫林在租借结束后回归曼联的空间。而罗马给英格兰国脚指明了一条道路，或许斯莫林与奥林匹克竞技场的缘分并不仅限于短暂停留。

斯莫林告诉记者：“当时我认为这是一个机会，我非常感兴趣。”

“一切发生得很快。我目前只想专注于下一场比赛，提高我在训练当中的速度，学习主帅的方式方法。然后，我希望我能拥有一个非常不错的赛季。再然后，让我们看看会发生什么。”

“能够在一家大俱乐部拥有这样的机会，如果一切顺利，俱乐部开心，我也开心，那么我显然会考虑一份在意大利的长期合同。”

来到意甲赛场之后，斯莫林也一直在寻找机会，以检验自己的防守能力。罗马本赛季还将征战欧联杯，曼联也同样会出现在这一赛事中。

“我们是这项赛事中的一大热门。当然赛事中还有其他球队，但罗马将会是热门之一。”

“之前能赢得欧联杯那真的是超级棒了，但如果能在意大利，跟随这支球队赢得奖杯，那就更棒了。”

2018-19赛季，斯莫林共为红魔在各项赛事中出场34次。但在索尔斯克亚的新赛季里，他还没有获得过上场时间就被租借到罗马去了。他也不是第一个前往意大利的曼联一线队球员，卢卡库和桑切斯都加盟了国际米兰，而达米安则去了帕尔马。