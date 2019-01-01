红魔对枪手堪称校园足球 因斯提议欧联优先

在因斯看来，红魔追逐前四的可能性现在看起来并不大，反而是欧联应该成为更加现实的目标。

在1-1战平阿森纳后，红魔迎来了英超时代的队史最差开局。他们在头七场比赛中仅拿到9分，并且和榜首球队，也是死敌利物浦之间已经有12分差距。索尔斯克亚治下的曼联甚至不如莫耶斯和穆里尼奥时代。

在周四与AZ的欧联杯比赛前，前红魔中场因斯相信，如果俱乐部想要争取下赛季的欧冠席位，赢得欧联杯或许比进入英超前四更加容易实现。

他告诉Paddy Power：“在我看来，索尔斯克亚现在需要专注于欧联，并且以欧联作为优先选项。就像穆里尼奥所做的那样，他很清楚现实情况。这是曼联赢的欧冠席位的最好机会了。”

“因为老实说，前四看起来太难了。现在他们看起来不像做得到的。”

“并且当曼联在下滑的时候，诸如莱斯特这样的球队正在崛起，并且也在觊觎这些席位。现实情况是，曼联现在所有的指望就是一个前四的位置，毕竟他们离联赛冠军还差得远呢。”

“这是一个冠军，也是一个欧冠席位，如果你认为你的球队或许没有实力进入英超前四，那为什么不试着去赢得它呢？这应该成为他们的主要目标。”

“当然也不要放弃联赛，但我不希望看到一支弱旅去对抗AZ。我知道这不是一个难缠的对手，但周末与纽卡的比赛也是他们应该拿下的比赛。”

“如果没拿下来，那就太令人失望了。对于现在的曼联来说，每一场都是关键比赛。”

同时因斯还抨击了红魔在与枪手一战中的表现，就像校园足球中的情景。

他继续说道：“周一我看曼联打阿森纳的时候，所有那些飘了的传球，丢球等等，这让我想起了学校球场上那些校园足球，而不是两支英格兰豪门的较量。”

“这两支球队的比赛质量都太差了，他们都很烂很烂。”