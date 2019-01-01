红魔备战欧联 博格巴仍缺席 德赫亚也不见人

虽然杰西·林加德已经确定回归，但是这两人在贝尔格莱德游击队的欧联杯比赛中似乎无法上场。

在曼联即将启程前往客场挑战贝尔格莱德游击队前，博格巴和德赫亚错过了球队周三的训练。

世界杯冠军博格巴因脚伤自9月30日以来一直没有参加比赛，但有消息称他可能会在与塞尔维亚的比赛中复出。

德赫亚在周日曼联1-1战平领头羊利物浦的比赛中发挥出色，但未能参加在卡灵顿的公开训练。

卢克·肖、马蒂奇、达洛和图安泽贝也在缺席名单之中，他们四人也没能出现在老特拉福德与克洛普的红军的比赛中。

现在还不清楚博格巴什么时候才能归队，尽管索尔斯克亚非常希望博格巴能尽快回归，在周四的欧战之后，他们将在联赛中客场挑战诺维奇。

整个夏天，人们都在猜测这位中场球员的未来，博格巴也曾公开承认现在是他离开英超俱乐部寻求新挑战的时候了。

然而，他没能确保从老特拉福德离开，而皇家马德里——其主教练齐达内仍然是这位前尤文图斯球星的狂热崇拜者——对他很感兴趣。

事实上，这名26岁的球员在迪拜养伤时曾被拍到和齐达内在一起，而索尔斯克亚则被迫否认他在这次偶遇中有任何问题。

尽管挪威人目前还在为球队伤病问题烦心，但关于林佳德的恢复情况还是有一些好消息的。

这名英格兰中场在周三的训练中出场，之前他因为腿筋问题在场边休息了一段时间，他很有可能贝尔格莱德的比赛中回到场上。

在与阿尔克马尔的欧联杯比赛中代表俱乐部出场的年轻的布兰登·威廉姆斯也可能在对阵利物浦的比赛中作为替补出场之后，继续获得首发。

马夏尔是另一个可能在对阵游击队的比赛中出场的球员，法国人最近才从伤病中恢复过来，而索尔斯克亚无疑希望他能在比赛中保持良好的状态。

曼联目前在L组排名第二，积分与游击队持平，在前两场小组赛中分别战胜阿斯塔纳和战平了阿尔克马尔。