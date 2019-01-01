红魔名宿严格要求博格巴 鼓励其发挥更大作用

法国中场博格巴最近状态大热，不过布莱克摩尔相信他还可以做更多的贡献。

在穆帅手下当了长期饮水机管理员后，博格巴近来状态猛烈回升。在过去的6场英超比赛中，他贡献了5粒进球，4次助攻，并帮助索尔斯克亚率领队伍在各项赛事中豪取8连胜。在3-1赢下阿森纳的足总杯赛事过后，掌声再一次淹没了这位世界杯得主，不过红魔名宿布莱克摩尔在接受电台采访时表示，博格巴还可以做得更多。

“比赛需要团队协作，你会有很出色的球员帮你一次一次地赢下比赛，但总有意外……在与阿森纳的比赛中我对博格巴有点小失望，他前冲拿球做得非常好，但后撤回防做得还不够。我知道埃雷拉和马蒂奇会负责，但我希望队伍里所有人都能一样努力。”

另一方面，布莱克摩尔也认为索尔斯克亚的成绩令人信服，目前，呼吁索帅担任长期主教练的人也越来越多。

“不管是谁来，都不会做得像他一样好，所以为什么要再找一个教练来？”这位曾在曼联效力过10年的名宿说道。“而且不仅仅是索肖一个人，他还带了费兰到这里。就算刚来这里的时候他们还是菜鸟教练，但现在他们已经累积了足够多的经验，而这显然也帮助俱乐部极大地改善了情况。”

“在我看来，几个星期之前俱乐部简直就是无头苍蝇。”

曼联在本周二将迎战伯恩利，并有极大可能创造9连胜。