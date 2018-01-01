红魔传统不能丢 索帅警告球员小将们来了
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曼联临时主帅索尔斯克亚表示，青训学院的小将们会在本赛季得到更多一线队出场机会。
索尔斯克亚带领球队的第一场比赛中，詹姆斯-加纳和安吉尔-戈麦斯就随队一起前往客场挑战卡迪夫城，而在主场迎战哈德斯菲尔德的比赛中，18岁小将戈麦斯得到替补出场的机会。
索尔斯克亚曾透露，在他还不知道自己将成为曼联临时主帅的时候，就看了曼联U18对阵切尔西U18的青年足总杯赛事直播，在那场比赛中，小将格林伍德完成进球帽子戏法。尽管在穆里尼奥担任球队主帅时，格林伍德和钟塔西都曾进入球队欧冠比赛大名单，但是都还没有上演自己在一线队的首秀。
曼联的临时主帅表示，他一直密切关注曼联青训学院U18、U23和学院主管尼基-巴特的工作。
“马特-巴斯比爵士曾经说过这样一句话：‘如果你足够优秀，那么你已经足够成熟，’”索尔斯克亚说。“我们会继续遵循这样的传统打造球队，我们需要年轻球员从青训学院里成长起来。”
“这对于青训学院的球员们非常重要，因为他们会知道自己有晋升一线队的可能，我希望提拔年轻球员。目前我们有两三名出类拔萃的年轻球员，他们在U18里拥有顶级天赋，我认为他们有能力进入一线队了。”
“一线队出现了伤病或者疲劳问题，或许他们可以参与到一线队比赛中，因为我们目前的确有伤病，而这些小将已经做好了准备。青训学院的教练们都与我保持着密切的联系，他们会告诉我最新的情况。”