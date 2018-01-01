红魔传统不能丢 索帅警告球员小将们来了

曼联3比1击败哈德斯菲尔德的比赛中，临时主帅索尔斯克亚在比赛下半场为青训小将戈麦斯提供了出场机会，这让曼联青训学院的天才球员格林伍德和钟塔西看到了晋升一线队的希望。

曼联临时主帅索尔斯克亚表示，青训学院的小将们会在本赛季得到更多一线队出场机会。

索尔斯克亚带领球队的第一场比赛中，詹姆斯-加纳和安吉尔-戈麦斯就随队一起前往客场挑战卡迪夫城，而在主场迎战哈德斯菲尔德的比赛中，18岁小将戈麦斯得到替补出场的机会。

索尔斯克亚曾透露，在他还不知道自己将成为曼联临时主帅的时候，就看了曼联U18对阵切尔西U18的青年足总杯赛事直播，在那场比赛中，小将格林伍德完成进球帽子戏法。尽管在穆里尼奥担任球队主帅时，格林伍德和钟塔西都曾进入球队欧冠比赛大名单，但是都还没有上演自己在一线队的首秀。

曼联的临时主帅表示，他一直密切关注曼联青训学院U18、U23和学院主管尼基-巴特的工作。

“马特-巴斯比爵士曾经说过这样一句话：‘如果你足够优秀，那么你已经足够成熟，’”索尔斯克亚说。“我们会继续遵循这样的传统打造球队，我们需要年轻球员从青训学院里成长起来。”

“这对于青训学院的球员们非常重要，因为他们会知道自己有晋升一线队的可能，我希望提拔年轻球员。目前我们有两三名出类拔萃的年轻球员，他们在U18里拥有顶级天赋，我认为他们有能力进入一线队了。”

“一线队出现了伤病或者疲劳问题，或许他们可以参与到一线队比赛中，因为我们目前的确有伤病，而这些小将已经做好了准备。青训学院的教练们都与我保持着密切的联系，他们会告诉我最新的情况。”