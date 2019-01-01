红魔今夏首签在即 威尔士飞翼今天体检

曼联希望让丹尼尔·詹姆斯在周四早上来到卡灵顿体检后成为他们今夏的第一笔签约。

曼联希望让丹尼尔·詹姆斯在周四早上来到卡灵顿体检后成为他们今夏的第一笔签约。

21岁的斯旺西边锋丹尼尔·詹姆斯已经前往曼彻斯特完成他的1700万英镑的转会，他将在周六代表威尔士国家队客场出战克罗地亚。

这笔交易的附加条款将使斯旺西的收入略低于2000万英镑，对于这位备受好评的年轻球员来说，他的合同只剩下一年。这家南威尔士俱乐部最初开价约3000万英镑。

包括摩纳哥、埃弗顿和莱斯特城在内的多家俱乐部都对他表现出了兴趣，但他的心已经决定转会曼联。

詹姆斯的速度和技术给主教练索尔斯克亚留下了深刻的印象，并得到了威尔士主教练吉格斯的进一步支持。

这位节奏飞快的球员在4月自由球场3-1战胜斯托克城的比赛中发挥了重要作用，随后索尔斯克亚加强了对这位球员的兴趣。

詹姆斯的国家队队友乔·阿伦也在那场比赛中代表斯托克城出场，他承认这场比赛也许是曼联需要的证明，詹姆斯已经准备好进入顶级联赛。

乔·阿伦说:“在那一天，曼联很可能锁定了潜在的转会。他充满动力的。他进球了，制造了两张红牌，整场比赛都在制造威胁。这是我作为队友所见过的最好的个人表现之一。

“当我们只剩下九个人的时候，阿什利(威廉姆斯)不得不到右后卫的位置应急对位丹尼尔。我认为丹对着阿什利游刃有余。阿什利给了他30码的冲刺空间。”