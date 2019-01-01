红魔三员猛将恢复训练 索肖的曼联大受鼓舞

卢克·肖，阿克塞尔·图恩泽贝和内曼贾·马蒂奇都即将回归赛场，他们都在努力从伤病中恢复。

曼联从卢克·肖，阿克塞尔·图安泽贝和内曼贾·马蒂奇三位球员的即将回归中得到了很大的鼓舞。

国际比赛日结束后，曼联将于周日客场挑战谢菲尔德联队，索尔斯克亚的球员们将自3月以来首次在英超联赛中连续取得胜利。

主力左后卫肖的回归是一个巨大的鼓舞，这名英格兰国脚自从八月以来就因为腿筋受伤而缺阵。

图安泽贝是负责填补左后卫空缺的球员之一，他也是在上个月对阵利物浦的热身赛中因臀部受伤而被迫退出后才重新回到赛场的。

同时，年轻后卫布兰登·威廉姆斯在左后卫位置上也给人留下了深刻的印象。

曼联可能很快就会让马蒂奇回到球场。他自10月初以来就没有参加过比赛，但是他的中场队友斯科特·麦克托米内正在与脚踝伤势做斗争。

在训练中，长期缺阵的埃里克·拜依和蒂莫西·福苏-门萨与迪奥戈·达洛一起参加了一场体能训练，他们希望通过自己的努力来恢复状态。

尽管0-1输给伯恩茅斯令人失望，但曼联最近找回了状态，在过去的六场比赛中赢了五场。

这种状态的恢复部分是由于安东尼·马夏尔从伤病中恢复，他在进攻端与马库斯·拉什福德配合默契，帮助减轻了英格兰前锋的进球负担。

索尔斯克亚当然希望这三名球员的回归能够帮助曼联更上一层台阶，这个周末的比赛给了他们一个晋级第五的机会。

随着繁忙的圣诞赛程的即将到来，曼联将需要所有可以得到的增援，因为他们将继续在国内和欧洲赛场上进行竞争。

保罗·博格巴还未能参加比赛，但之前有消息称他将在12月的某个时候复出。

对阵谢菲尔德联队的比赛中，索尔斯克亚同样欢迎阿什利·扬从停赛中回来。