红蓝DNA 阿尔萨德确认巴塞罗那已接触哈维

卡塔尔球队之前否认了他们的教练正在讨论回归巴萨，现在他们承认谈判确有其事。

阿尔萨德已经证实，哈维和巴塞罗那之间已经开始了关于这位前中场球员回到诺坎普执教的谈判。

自从上周四在西班牙超级杯输给马德里竞技后，关于巴尔韦德未来的猜测已经达到了狂热的程度。

在半决赛的最后几分钟，巴萨在2-1领先的情况下被逆转，西蒙尼的球队在周日的决赛对阵皇家马德里。

虽然巴尔韦德已经被广泛认为将在本赛季结束后离开，超级杯的失望显然给巴塞罗那注入了更多的紧迫感。

周六早上，巴塞罗那的两家媒体《体育》和《世界体育报》都在头版发表文章，声称哈维已经被确定为接替现任主教练的人选。

哈维现在的俱乐部阿尔萨德最初否认了这些报道，但是周六卡塔尔球队的体育主管承认谈判正在进行中。

“哈维和巴萨之间正在进行谈判，我们希望他走到哪里都能好运。”

哈维本人试图淡化他与埃里克·阿比达尔的会面，称他没有讨论接替巴尔韦德的可能性。

“我没有收到任何来自巴塞罗那的邀请，我确实遇到了阿比达尔，但因为他是我的朋友。”他告诉记者。“我尊重巴塞罗那和巴尔韦德。因此，我不能谈论那里发生了什么。”

“我的梦想一直是成为一名巴塞罗那的教练，但目前我是阿尔萨德的教练，我的主要目标是阿尔萨德。”

“他们来这里是为了和我聊天，我们讨论了很多事情，他们来这里也是为了看看奥斯曼·登贝莱怎么样了，仅此而已，我不能说什么。”