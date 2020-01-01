红色桑巴 卢卡斯支持菲尔米诺打破他的出场纪录

这位前红军中场球员知道他的纪录受到了威胁，但他不介意他的同胞接替他。

前利物浦中场卢卡斯·莱瓦相信，罗伯托·菲尔米诺打破他作为巴西人代表红军出场最多的纪录只是时间问题。

自从2015年从霍芬海姆转会到安菲尔德以来，菲尔米诺已经在英超联赛中出场162次，成为利物浦不可分割的一部分，帮助利物浦夺得了2018-19赛季的欧洲冠军联赛冠军。

卢卡斯的247场出场纪录是巴西球员在红军和英超联赛中的最高出场纪录，但这位拉齐奥中场认为他28岁的同胞将在他的职业生涯结束之前超过这个数字。

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“菲尔米诺将很容易超过（我的出场纪录），因为他一年要踢50多场比赛。”卢卡斯·莱瓦告诉DAZN：“我很高兴，因为他是一个不可思议的人。”

当菲尔米诺有机会超越卢卡斯在利物浦的纪录时，他面临着一场争夺他的英超纪录的战斗。

英格兰顶级联赛中有三名巴西人目前在出场场次上领先于菲尔米诺：切尔西的威廉（222场）、曼城的费尔南迪尼奥（215场）和阿森纳的大卫·路易斯（182场）。

33岁的卢卡斯是继前队友奥雷里奥之后第二位为利物浦效力的巴西人。2007年从格雷米奥加盟利物浦后，卢卡斯发现在英格兰的适应期很有挑战性。

“刚开始在利物浦的时候真的很困难。”他说：“这是一个缓慢的适应，幸运的是有很多西班牙球员为利物浦效力，我的教练拉法·贝尼特斯也是西班牙人，所以他们的拉丁性格对我帮助很大，因为我那时不会说英语。”

“我的第一年和第二年真的很艰难，有时我觉得不会成功，但慢慢地，事情改变了，我开始完成一些事情。我在自我适应。学了语言之后，你不仅在俱乐部感觉更好了，在城市里也感觉更好了。”