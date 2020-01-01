红牛财力雄厚 德国中场：他们明天就能签下C罗

这位德国中场非常认可红牛集团的力量，认为他们可以随时签下C罗这样的巨星。

德国中场球员奥利佛·克拉格尔表示，萨尔斯堡可以签下像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的球员。

这家能量饮料公司在2005年开始投资足球，当时他们买下了奥地利的SV奥地利萨尔斯堡，并将其改名为萨尔斯堡红牛。

在那之后，红牛开始正式扩展他们的足球帝国，随后他们又购入了纽约红牛、巴西红牛、加纳红牛以及最著名的RB莱比锡。

其他球队

后者已经从德国弱旅成长为了德甲冠军争夺者，他们还在本赛季的欧冠四分之一决赛中击败了热刺。

作为一位RB莱比锡球迷，效力于意乙联赛贝内文托的克拉格尔相信红牛俱乐部甚至有能力签下意甲最知名的球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

克拉格尔告诉Goal和Spox：“如果红牛愿意的话，他们明天就可以买下C罗。我认为萨尔茨堡红牛即使在德甲也能取得很好的战绩。”

在转会到意大利之前，克拉格尔在他的祖国德国和奥地利都踢过球，他在2013-16年一直为巴贝尔斯堡效力。

在奥地利踢球期间，这位德国中场遇到了年轻的萨迪奥·马内，后者当时正在为萨尔茨堡效力。

2012年马内离开法国加盟了萨尔茨堡红牛后，这位非洲球星成为了奥地利俱乐部的一颗璀璨新星，在87场比赛中打进了45球，并于2014年转会南安普顿。

他在南安普顿的出色表现最终为他在利物浦赢得了一席之地，在那里他成为了世界上最好的攻击手之一。

“他和我对阵过好几次了，有一次他残忍地‘摧残’了我。”克拉格尔表示。

“萨尔斯堡以5-0的比分把我们送回了家，我在其他比赛中会表现得更好一些。那时候你就可以看到马内的旅程将走向何方，他是一个能力非凡的球员。”

“他速度快，技术好，总是知道出现在球场的哪一位置。他在利物浦被崇拜不是没有原因的。

“我认为马内是一个非常冷静、有礼貌的人。他前一段时间接受的一次令人印象深刻的采访也支持了我对他的看法。他说豪华汽车或名表对他来说根本不重要，相反，他捐了很多钱给他的祖国，并试图帮助那里的人。这一切都说明萨迪奥是一位多么棒的人。”