红牌上诉未能成功 孙兴慜将维持三场停赛

在周末对切尔西的比赛中，这名韩国国脚被红牌罚下。

托特纳姆热刺未能驳回孙兴慜在对阵切尔西的比赛中得到的红牌。

这位热刺前锋在周日比赛的62分钟被罚下，此前他与切尔西后卫安东尼奥·吕迪格发生了冲突。

孙兴慜踢到了吕迪格的肋部，经过VAR的检查，裁判安东尼·泰勒将他罚下。

英足总周二证实，孙兴慜的红牌将维持原判，这意味着孙兴慜将在接下来的八天里缺席英超对阵布莱顿、诺维奇和南安普顿的比赛。

热刺主帅穆里尼奥在赛后表示，俱乐部将会上诉，并暗示吕迪格已经充分利用了这一情况，而切尔西主帅兰帕德则否认了这一说法。

赛后穆里尼奥对天空体育开玩笑说：“我希望吕迪格能从骨折中恢复过来，因为他肯定会骨折的。”

随后，他在新闻发布会上表示：“重点应该放在安东尼奥·吕迪格身上，而不是孙兴慜身上。在我热爱的英超联赛里，没有吕迪格的位置。站起来踢吧，伙计。”

“这是英超联赛。你去拉丁美洲、葡萄牙、西班牙、意大利这都会发生，这是文化上的事情，但不是在英超联赛。”

“当我们试图惩罚某个球员的反应时——一个无关紧要的反应——而你却放过了另一个球员，你便成为了它的一部分。”

“得了吧，你认为吕迪格会踢下一场比赛吗？还是你认为他受伤了？我认为他会踢。我们谈的是孙兴慜，而不谈论他（吕迪格）。”

兰帕德毫不怀疑孙兴慜应该得到红牌，因为他扑向了吕迪格的防守。

“那是一张红牌。我不知道他应该从中得到多少，”他说：“我不会对托尼·吕迪格如何处理这件事发表任何意见。”

在本赛季所有比赛的23次出场中，孙兴慜为热刺攻入10球，热刺在18场比赛后排名英超第七。