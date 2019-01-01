红军首胜不足喜 阿利森伤退埋隐患

这名巴西人在踢大脚时受伤，当时他的球队在上半场已经进了三个球。

利物浦在赛季初遭受了一个潜在的巨大打击，因为在对诺维奇的比赛中，阿利森在上半场受伤下场。

赛后，利物浦主帅克洛普说门将的伤势“看起来不太好”，这让俱乐部更加担心。

阿利森在开大脚时滑倒，他痛苦地跌倒在草地上，然后抓住自己的脚。

在沉寂了几分钟后，巴西人一瘸一拐地慢慢离开了球场，在第39分钟被阿德里安换下，红军已经在安菲尔德以3-0领先，他们最终以4-1获胜。

这是西班牙人自2018年5月以来首次参加英超联赛，上赛季末西汉姆没有续约。

阿德里安只是在本周早些时候以820万英镑(1000万美元)的转会费加盟布鲁日的西蒙·米尼奥莱的替代者。

但是根据克洛普赛后所说的话，这名32岁的球员现在可以为利物浦在很长一段时间内守门。

“门将的情况笼罩着阴影，”克洛普告诉天空体育：“他认为是什么东西击中了他，所以这不是一个好迹象。他这么想，但事实并非如此，运动员们会明白我的意思。很明显，这不仅仅是一种压力。我们不知道确切情况，但看起来不太好。”

如果阿利森被迫缺席一段时间，这对红军来说将是一个巨大的打击，上赛季巴西人从罗马加盟红军后坐稳一号门将。

在2018年7月以6700万英镑(7500万欧元)转会安菲尔德后，他进一步确立了自己作为世界顶级门将之一的地位，并帮助利物浦度过了一个出色的赛季。

利物浦以一分之差落后曼城，在马德里的决赛中以2-0击败托特纳姆热刺赢得欧冠冠军。

阿利森在这个夏天享受了更多的成功，因为他在巴西美洲杯的胜利中坐稳主力，这是这个国家12年来第一次获得国际冠军。

这名26岁的门将本赛季甚至有望竞争金球奖，争取成为继1963年的列夫·雅辛之后第二位获得金球奖的门将。

利物浦将在周三的欧洲超级杯对阵切尔西，然后在下周六的英超联赛中对阵南安普顿。