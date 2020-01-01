红军领袖 罗伯逊：亨德森配得上英超最佳球员

利物浦正朝着自1990年以来的首个顶级联赛冠军迈进，这位左后卫认为他们的成功很大程度上要归功于他们的队长。

安迪·罗伯逊相信利物浦队长乔丹·亨德森是本赛季英超最佳球员的“主要候选人”。

苏格兰人认为他的队友和队长作为国内最好的球员之一应该得到更多的认可，并说亨德森是红军最近成功的主要原因之一。

利物浦本赛季25场联赛中赢了24场，这使得克洛普的球队在积分榜上有22分的差距。

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他们已经进了60个球，并且拥有联盟中最好的防守纪录，仅仅丢了15个球，罗伯逊认为亨德森是这令人印象深刻的状态背后的驱动力。

“对我来说，我认为他是（年度最佳球员）的主要候选人。”罗伯逊告诉天空体育：“本赛季我们挣扎的时候，Hendo（亨德森）一直是我们前进的动力。”

“他是那个确保我们不懈怠的人，或者他在一些非常重要的进球或非常重要的助攻中发挥了作用。”

亨德森本赛季已经在联赛中出场24次，比罗伯逊少了一次。利物浦队长本赛季有3个进球和4次助攻。

这名29岁的球员在最近与狼队和南安普顿队的比赛中，以进球和助攻证明了他对球队的重要性，罗伯逊相信他的队友终于得到了他应得的赞赏。

“也许他在赛季开始时的表现没有引起人们的注意，但是随着赛季的进展，他并没有踢过一场糟糕的比赛。”这位苏格兰国脚补充道。

“当你每天和他一起训练时，你真的很欣赏他。在这个国家，他的性格没有得到足够的欣赏。”

“他得到了他应得的认可，因为他是一个了不起的球员，一个了不起的榜样，一个了不起的队长。本赛季我们苦苦挣扎的时候，他驱使我们拿到三分。”