红军青训主管：英格兰人才济济，只待机遇

在Goal的独家采访的第二部分中，红军青训主管亚力克斯·英格尔索普谈及他在热刺时执教过的球星弟子

无论下周的欧冠决赛发生什么，亚力克斯·英格尔索普都会感到自豪。

作为利物浦的青训主管，他当然希望红军在马德里捧起奖杯。他会为本地球迷心中的英雄阿诺德祈祷，祈祷他能捧起俱乐部至高无上的荣誉。他非常希望亲密共事的克洛普能够获得他利物浦生涯的第一座奖杯。

如果利物浦失利，英格尔索普则会反思他前东家的成功。现年47岁的英格尔索普在2012年搬到默西塞德郡之前，曾在热刺执教过6年。凯恩、温克斯和罗斯曾经是他的学生，这三名球员都可能在6月1日的决赛中对阵利物浦。

“我很幸运在两家俱乐部都工作过，”眺望着利物浦科克比青训基地郁郁葱葱的绿色田野，英格尔索普告诉Goal，“我很感激。我太幸运了，在两支俱乐部的体验都非比寻常。“

在利物浦，他的职权范围很广。他负责监督青训教学和发展的各个方面，涵盖学龄前到U23以下各级梯队。他设定训练计划、任命教练，判断哪些球员可以进入成年队，哪些球员需要另谋出路。

他的经历非常丰富。在效力过沃特福德、莱顿东方和埃克塞特之后，他辞去一线队主教练的职务，于2006年加入马丁·约尔的热刺教练组。

在白鹿巷，他曾在四位不同的主帅手下工作——马丁·约尔、胡安德·拉莫斯、老雷以及博阿斯。多次换帅有时会带来混乱，但对于年轻的教练来说是一种历练。

“你得学着适应，”他说，“总有一些东西你可以学习，即使有时并不能做到。我认为这就是执教的乐趣所在。”

英格尔索普在热刺的成绩令人印象深刻。他为热刺带来了温克斯、罗斯、本塔莱布、梅森、考尔克、法尔克、卡罗尔、利弗莫尔、汤森、亚当·史密斯和查理·丹尼尔斯。 这是一份强大的引援清单。



当然，凯恩的成就要比他们更耀眼。现任英格兰国家队队长是打破各种纪录的世界顶级前锋之一。

然而，在14岁时，凯恩还在热刺梯队中处于不上不下的水平。17岁时，他被租借到英乙球队莱顿东方。之后又曾加盟尔沃尔、诺维奇和莱斯特。直到2014年他才真正迎来一线队出场机会。

“我经常讲到他的经历，”英格尔索普说，“我知道自己在做什么，而且我相信我正在做的事。他的故事告诉我们成为职业球员不止一条路。

“凯恩在欧联杯对哈茨队上演热刺首秀的时候，他还很年轻。他罚丢了点球。

“但是之后他不得不继续租借，不得不经历一些起伏和一些失败。在其他球队踢了大概有100场比赛之后，他回到了热刺，并且取得了一些成绩。 这让他的职业生涯开始走上正轨。

“经验就是差距所在。我以前说过，17岁的萨拉赫不能取代26岁的萨拉赫。他们之间的唯一区别是200场比赛。我想有时候我们必须牢记这一点。”

英格尔索普自然而然地看着凯恩冉冉升起。他一直认为英格兰拥有能与世界上任何一个国家队匹敌的好球员，并且相信英格兰状态正好。

“我们过去曾经有过世界级的球员，”他说，“我们曾经拥有欧文、杰拉德、斯科尔斯、鲁尼还有贝克汉姆；但我们没能踢出世界级水平。多年来，我们似乎一直痴迷于打双前锋，而且不知道如何适应三中场。

“现在，我们更加擅长打造团队，以及用好世界级球员。回头来看15年前，英格兰竟然没办法让杰拉德、斯科尔斯和兰帕德共存？脸都不要了！

“但我认为足球语言已发生变化。多年来我们落后于时代。我们不会打防守反击，也不会双线逼近。没人这么说。但我们对英超带来了很多影响。现在我们可以和德国人、荷兰人和葡萄牙人使用同一种足球语言了。

“我们青训队伍和索斯盖特国家队的目标就是，让我们最优秀的球员在英格兰也能发挥出他们在俱乐部的水准。”

当然，在俱乐部层面，英格兰的本土球员正在迅速成长。例如，欧冠决赛可能有多达9个本土球员。

“这百利而无一害，”英格尔索普说，“说实话，不管是战线长度还是比赛质量，欧冠都是最难打的比赛。

“参加欧冠并进入淘汰赛阶段，并打进决赛，这对英格兰球员来说只会有好处。

“今年（决赛）有这么多球员都可以为英格兰效力，一些球员可能也不是第一次参加欧冠决赛了。英格兰国家队将会受益匪浅。”