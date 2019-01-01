红军锋线缺一不可 马内和萨拉赫是彼此成全

上赛季，这两位红军攻击手并列成为了英超射手榜头名，他们一起帮助红军最终加冕欧冠冠军。

上赛季，马内和萨拉赫都在英超赛场收获了22球（萨拉赫22球中包括3粒点球），塞内加尔球星更是成为了欧洲赛场仅次于梅西的第二射手。

迪乌夫很高兴看到两位非洲球员的共同成长，他告诉FIFA官网：“他们俩缺一不可。他们一人是左脚球员（萨拉赫），而另一个是右脚球员（马内）。马内需要萨拉赫就像萨拉赫需要马内。”

“他们具备同样的品质，执行速度和临门一脚的技术。萨拉赫或许在进球方面的效率要更高一些，因为他承担的防守任务比马内更少一点。但我想再一次重申，你不能失去他们之中的任何一个。”

萨拉赫和马内的崛起可能还意味着非洲足坛对于FIFA个人奖项长达24年的等待，即将走向终点。他们二人都入选了今年最佳球员的10人候选名单。

上一位也是第一位获得世界足坛最高荣誉的非洲球员，还是1995年的乔治-维阿。迪乌夫相当期待两位红军球员中能有一位最终荣膺年度最佳的称号。

前红军前锋继续说道：“他们都是非洲人，他们都是天才，他们都为下一代树立了榜样，就像我们当年为他们所做的一样。不管谁赢，我都会感到非常骄傲。”

“但我更支持马内，因为他是我的同胞，他更像我的小兄弟。另外他还有一个异于别人的优点，他很有品味，不管他走到哪里，他都会说他的偶像是马拉多纳，齐达内——还有迪乌夫。”

而迪乌夫的这位小兄弟并没能像大哥一样，在2000和2001年成为非洲年度最佳球员。过去两年，马内在这一奖项的排名上都落后于萨拉赫。

“马内正追随我的足迹，他完成了非常杰出的工作。他是塞内加尔了不起的形象大使。”

“现在他有机会书写属于他自己的故事。除了是一名顶级球员，他也是一个很棒的人，幽默，慷慨，永远站在他人身边，我们的关系非同一般。”