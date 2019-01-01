红军精神 张伯伦：每场比赛利物浦都带着必胜信念

这名中场球员说，得益于健康的心态，俱乐部在英超联赛中拉开了8分的差距。

张伯伦相信利物浦的心态是他们本赛季至今统治英超的关键。

26岁的张伯伦说，利物浦的信念让一切变得更容易，他们正在准备周三在安菲尔德的默西塞德德比。

“当我们进入一场比赛的时候，我的心态是我们会赢。我想这就是我们所有人的感受。我们期待着在比赛中获胜，但我们对其他任何事情都感到失望。在我的职业生涯中，有些时候我并没有百分百地相信球队会赢。但是有了这支球队，我对我们有信心。”

“如果我们是在我们的顶级比赛，我认为这是我们应有的水平。很明显，这可能不会每次都发生，但当你带着这种心态和信念进入比赛时，一切都会简化。”

“你去那里是为了赢，你知道你需要做什么才能赢。有些事情是你无法控制的，有些事情会发生在对手身上，有些地方会犯些小错误，但总的心态是我们会赢。任何其他发生在里面和周围的事情都会发生，该是什么就是什么。”

在周六对阵伯恩茅斯之前，利物浦在所有的比赛中有15场不败。

这样的表现让他们与曼城和莱斯特城拉开了巨大的差距，但是张伯伦对他的球队现在的领先并不满意。

他说：“无论你是在前面还是在后面，人们总是会谈论，无论是积极的，还是试图把积极的情况变成一点消极的情况。”

“我们必须确保每一次比赛都是我们生命中最重要的比赛，这是教练一直给我们传达的信息，他非常倾向于这样做，我们这样做，看看赛季末会发生什么。我认为只有这样你才能不被所有的谈话和人们的预测所吸引。”

“我们在联赛中有很好的表现。我认为我们还有很多地方需要改进，我们的表现也不是一直都那么出色，但我们正在寻找赢球的方法。”

“如果我们继续努力，事情继续朝着这个方向发展，我们可以点击并开始投入更多的冷静表现，这对我们来说显然是一件好事。但目前我们对自己的表现感到满意。伙计们很聪明，但在所有的比赛中还有很长的路要走。”

“我不是生活在岩石下，所以我能听到人们说什么和预测。你必须继续努力，不断取得成果。可能会有一段时间，结果不是很好，人们可能会缩小一点差距。我们必须做好心理准备，作为一个团队继续前进，看看会发生什么。”