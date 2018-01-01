红军确认阿诺德脚踝受伤 双红会铁定壁上观

这位英格兰国脚将面临一段时间的缺阵，他将与马蒂普和戈麦斯一起在治疗室度过圣诞赛程。

随着特伦特·亚历山德-阿诺德加入红军日益增多的伤病名单之后，在周日与曼联的比赛前，利物浦证正面临着令人头疼的防守问题。

这位20岁的球员在周二对阵那不勒斯的欧冠比赛中脚踝受伤，被排除在双红会大名单之外，而球迷越来越担心他会错过红军在节日期间的大部分比赛。

对克洛普来说，这是一个非常糟糕的时刻。在周二比赛的最后几秒钟，中后卫乔尔·马蒂普锁骨骨折，将尚缺长达六周。另一名后卫乔·戈麦斯(Joe Gomez)在本月早些时候对阵伯恩利(Burnley)的比赛中腿部骨折，目前也在进行休养。

这意味着克洛普在这个赛季的关键时刻只有两名健康的一线队中后卫可供选择，洛夫伦将在对阵曼联的比赛中搭档范戴克。

阿诺德的缺席给礼物带来了一个新的困境。这名年轻球员在周四被拍到穿着保护靴参加EA体育的宣传活动，他看起来至少要错过红军接下来的两场比赛。

克洛普上周在伯恩茅斯用米尔纳顶替了亚历山大-阿诺德的右后卫位置，但他后来承认，这名中场球员“可能更喜欢球场上的其他位置”。

克莱因将是一个明显的备选，但是最近几周他一直在与自己的伤病作斗争，而且自从五月以来还没有参加过英超联赛。

19岁的拉法·卡马乔在季前赛中曾作为边后卫为一线队效力，而这个赛季他在红军U23和U19岁青年队中给人留下了深刻的印象。

与此同时，法比尼奥在他的前东家摩纳哥经常担任右后卫，这可能是一个紧急选择——尽管巴西人已经成长为一个中场角色，肯定不会从这次角色改变中受益。

曼联也有他们自己的问题，卢克·肖、罗霍、斯莫林、达洛、达米安、麦克托米内和安东尼·马夏尔都在周末的比赛前因健康原因而挣扎。林德洛夫和桑切斯已经确定被排除在大名单之外。

克洛普和穆里尼奥都计划在周五举行新闻发布会，届时他们将会讨论球队首发的选择问题。